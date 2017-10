ROBERT FICO: Nie som v žiadnom spore s prezidentom Andrejom Kiskom

Na snímke Prezident Andrej Kiska (vpravo) a predseda vlády SR Robert Fico (vľavo). Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke Prezident Andrej Kiska (vpravo) a predseda vlády SR Robert Fico (vľavo). Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 14. októbra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odmieta, že by mal spor s prezidentom SR Andrejom Kiskom. Deklaroval to v dnešnej diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy s tým, že on nemá záujem o žiadny konflikt s kýmkoľvek."Pani Zuzana Wienk ma obvinila, že zodpovedám za únik materiálov o daňovom probléme prezidenta. Nie je to absolútne pravda. Ja som si len dovolil na pani Wienk niečo povedať," ozrejmil. Fico zároveň uistil, že vždy bude poukazovať na dôležitosť spolupráce. "Ja potrebujem koncentrovaného prezidenta aj koncentrovaného predsedu NR SR. Aby sme spolu dokázali reagovať na veci. Nie som v žiadnom spore s pánom prezidentom. Najlepšie by bolo, keby ukázal všetky zmluvy tak, ako to robím ja," myslí si.Premiér tvrdí, že mu záleží na normálnych štandardných vzťahoch medzi ústavnými činiteľmi. "Ja nemám záujem s ním bojovať. Pán Kiska sa musí vrátiť k tomu, čo je úloha prezidenta SR. Ja nechcem mať s daňovými problémami prezidenta nič," dodal Fico.