Robert Fico ponúka skupine študentov protikorupčné školenie v Rakúsku

Na snímke premiér SR Robert Fico . Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) víta záujem mladých ľudí o veci verejné a je pripravený vytvárať im vhodné podmienky na prehlbovanie tohto záujmu. Skupine študentov ponúka školenie na Medzinárodnej protikorupčnej akadémii so sídlom v Rakúsku. TASR informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.uviedol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.Robert Fico je rovnako pripravený vytvoriť podmienky na krátke školenie na uvedenej akadémii pre skupinu 15 - 20 študentov stredných a vysokých škôl, ktoré by sa mohlo uskutočniť už v novembri. Toto školenie by študentom pomohlo vytvoriť obraz o medzinárodných aspektoch boja proti korupcii.doplnil ÚV SR.Premiér Robert Fico počas stretnutia s dekanom Medzinárodnej protikorupčnej akadémie (IACA) Martinom Kreutnerom v rakúskom Laxenburgu v piatok (22.9.) oznámil, že na Slovensku vznikne s vysokou pravdepodobnosťou Úrad na ochranu verejného záujmu, ktorý bude ochraňovať ľudí pripravených bojovať proti korupcii.Podľa Fica nie je vylúčené ani prijatie nového ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku. S Kreutnerom podpísal Fico memorandum o spolupráci v boji proti korupcii. Informoval, že momentálne je už vyčlenených 200.000 eur, ktoré sa majú využiť na organizovanie kurzov s protikorupčnou tematikou.Organizátori protikorupčného pochodu, ktorý sa dnes v podvečer uskutoční v Bratislave, doručili dnes do podateľne Úradu vlády SR list predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi, v ktorom ho pozývajú na pochod.Organizátorka pochodu a členka petičného výboru Karolína Farská vysvetlila, že pozvaním reagujú aj na najnovšie protikorupčné aktivity premiéra, ktoré oznámil v piatok.