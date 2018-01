Róbert Mazáň k Lobotkovi do Celty Vigo, podpísal zmluvu do roku 2022

Róbert Mazáň, archívna snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vigo 5. januára (TASR) - Slovenský futbalový obranca Róbert Mazáň prestúpil do španielskej Celty Vigo. V klube účastníka La Ligy sa stretne s krajanom Stanislavom Lobotkom. Celta príchod novej slovenskej akvizície potvrdila na sociálnej sieti.Dvadsaťtriročný Mazáň s novým zamestnávateľom podpísal kontrakt do roku 2022. Naposledy obliekal dres MŠK Žilina, za ktorú na jeseň vo Fortuna lige 2017/2018 nastúpil na sedemnásť zápasov. Podľa informácie na webe, ľavý obranca už absolvoval v Španielsku zdravotné testy a s aktuálne 11. mužstvom tabuľky španielskej súťaže následne podpísal zmluvu. Pod Dubňom odohral celkovo 57 zápasov s bilanciou jeden gól a šesť asistencií. V ročníku 2016/2017 získal s MŠK slovenský titul.povedal Mazáň pre klubový web jeho nového zamestnávateľa.Mazáň na začiatku roka 2015 prestúpil z FK Senica do poľského klubu Podbeskidzie Bielsko-Biala. Tam sa však nepresadil do základnej zostavy a angažovala ho Žilina na hosťovanie, ktoré sa neskôr zmenilo na riadny prestup.Minulý rok hral Mazáň na ME hráčov do 21 rokov v Poľsku. Tiež zaznamenal debut v A-tíme SR v kvalifikačnom zápase proti Malte.