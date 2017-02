Róbert Roško bol spoluzakladateľom Sociologického ústavu SAV

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Spišské Podhradie/Bratislava 7. februára (TASR) - Od narodenia sociológa Róberta Roška uplynulo dnes 85 rokov.Róbert Roško sa narodil 7. februára 1932 v Spišskom Podhradí. Gymnázium navštevoval v Spišskej Novej Vsi, rok študoval na Učiteľskej akadémii v Spišskom Podhradí a maturoval na gymnáziu v Levoči. V roku 1951 nastúpil na novozriadenú Vysokú školu politických a hospodárskych vied do Prahy. Po dvoch rokoch bola škola zrušená a R. Roško sa stal poslucháčom Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej, ktorú v roku 1955 absolvoval s vyznamenaním.V Slovenskej akadémii vied (SAV) pracoval od roku 1957. Počnúc rokom 1964, kedy obhájil kandidátsku prácu "Formovanie komunistického vzťahu medzi fyzickou a duševnou prácou" sa Róbert Roško začal intenzívne zaujímať o sociológiu. Do formujúceho sa Sociologického ústavu SAV prestúpil v roku 1965 a stal sa jeho spoluzakladateľom a prvým vedeckým tajomníkom. Z jeho iniciatívy sa vytvoril tím, ktorý spolupracoval s českými sociológmi na výskume sociálnej štruktúry československej spoločnosti a rozhodujúcou mierou sa podieľal na publikácii knihy "Československá společnost".Začiatkom 70. rokov minulého storočia sa začal orientovať na problematiku inteligencie a publikoval o nej sériu štúdií i vedecko-populárnych článkov. Od polovice 80. rokov bol členom výboru Československej sociologickej spoločnosti a predsedom Slovenskej sociologickej spoločnosti.SAV zastupoval od roku 1986 v 3. Medzinárodnej problémovej komisii mnohostrannej spolupráce akadémií vied socialistických krajín. Svoju vedeckú dráhu zavŕšil monografiou "Slovensko na konci tisícročia". Publikácia vyšla tesne po jeho smrti v roku 2000.Róbert Roško zomrel 16. októbra v roku 2000.Slovenská akadémia vied ocenila v roku 2007 troch vedeckých pracovníkov in memoriam. Spolu s chemikom, dlhoročným riaditeľom Chemického ústavu SAV Štefanom Bauerom, literárnym kritikom Rudom Brtáňom bol ocenený aj sociológ Róbert Roško.