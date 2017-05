Roberto Mancini sa možno stane novým koučom Róberta Maka v Petrohrade

Tréner Roberto Mancini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. mája (TASR) - Taliansky futbalový tréner Roberto Mancini sa možno stane novým trénerom ruského klubu Zenit Petrohrad, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Róbert Mak.Mancini je v súčasnosti na voľnej nohe, vlani skončil 52-ročný kouč na lavičke Interu Miláno dva týždne pred začiatkom Serie A. Podľa vlastných slov by chcel skúsiť opäť trénovať v zahraničí, pričom nevylúčil ani Rusko. V minulosti viedol Galatasaray Istanbul a Manchester City. Podľa webového portálu www.football-italia.net má už prezident Petrohradu Sergej Fursenko pripravenú ponuku pre talianskeho trénera.V prípade dohody by sa Mancini stal druhým talianskym trénerom Zenitu, Luciano Spalletti bol pri kormidle od decembra 2009 do marca 2014. V súčasnosti vedie mužstvo Rumun Mircea Lucescu.