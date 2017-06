Robo Roth vystúpi s Orchestrom B. Dobrotu, v pláne sú rollingstonky

Na archívnej snímke Robert Roth. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 12. júna (TASR) - So skupinou O.B.D. sa poznáme dlho a vieme o sebe veľa, "musíme" sa mať radi. Hovorí herec a občasný spevák Robo Roth, ktorý sa s Orchestrom Bronislava Dobrotu predstaví vo štvrtok 15. júna v bratislavskom klube Randal na jednom pódiu. V pláne sú "rollingstonky", ktoré nacvičili.povedal pre TASR Robo Roth na margo koncertu, v ktorom nebudú chýbať vsuvky s rôznymi zaujímavými témami. A o čom bude herec "debatovať" s publikom?doplnil svojrázny umelec.Na jednom pódiu doplní hudobnú zostavu, ktorá vlani v októbri pokrstila po dlhých desiatich rokoch štúdiový album s názvom Stereo. Na albume je medzi desiatkou nový piesní aj baladická Ľalia, ktorú frontman kapely Roman "Galo" Galvánek odspieva na pripravovanom koncerte po prvý raz v živej verzii. A aká je Robova momentálna TOP téma? "Dcéra a dopad divadla na spoločnosť. A 16. september," naznačuje herec, ktorý je veľkým fanúšikom O.B.D. a zrejme aj životného prostredia. Ním spomínaný 16. september je okrem iného medzinárodným dňom ochrany ozónovej vrstvy. Pravdou je, že Robo Roth hosťoval už na prvých koncertoch skupiny O.B.D, spieval vokály. Po rokoch sa dali znova dokopy, absolvovali pár skúšok a vraj to dopadlo veľmi dobre. A čo hovorí na ich aktuálny album Stereo (2016)?dodal Roth k opusu zostavy, ktorá vznikla v roku 1993 a preslávili ju hity ako Komáre, Biely strom, Letím na Venušu, S mojím ohňom sa hraj.Fanúšikovia kapely sa na blížiacom sa koncerte môžu tešiť aj na premiéru skladby Ľalia z albumu Stereo, ktorú O. B. D. na koncerte ešte nikdy nehrali v sedemčlennej zostave a elektrickými gitarami, pretože pôvodne vznikla pre akustické nástroje.potvrdil Oliver Ďurčo, perkusionista a vokalista kultovej kapely. Podľa jeho slov si Orchester Bronislava Dobrotu live užijú nielen fanúšikovia v Bratislave. Kapela pripravuje na jeseň sériu koncertov po ďalších slovenských mestách.Orchester Bronislava Dobrotu vznikol v roku 1993. O rok na to súťažil v Marlboro Rock-In a umiestnil sa na treťom mieste. Hneď po súťaži chalani v PKO podpísali zmluvu s Universal Music Group na tri albumy. V roku 1995 získala O.B.D. dve ceny Zväzu autorov a interpretov populárnej hudby, ktoré bývajú označované aj ako slovenské Grammy, cenu za najlepšiu pieseň Komáre a cenu za Objav roka. V roku 1995 vydali debutový album O.B.D. (1995), po ňom O.B.D. zdraví (1996), Chupacabras (1998) a 7 a pol (2006). Krstným otcom ich aktuálneho albumu Stereo sa vlani v októbri stal gitarista a skladateľ Peter "Peci" Uherčík.