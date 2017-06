Robotizácia v Japonsku a Nemecku môže zmierniť vplyv demografie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio/Berlín 10. júna (TASR) - Japonsko a Nemecko už možno sedia na demografickej časovanej bombe. Hrozí im, že starnutie populácie začne brzdiť ich hospodársky rast. Dobrou správou však je, že sú tiež hlavnými kandidátmi na revolúciu robotov.Podľa agentúry Moody's Investors Service zvyšovanie automatizácie a väčšie využívanie robotických technológií v týchto vyspelých priemyselných krajinách by im mohlo pomôcť stlmiť negatívne dôsledky demografického vývoja.Rozsah prác, ktoré môžu roboty vykonávať namiesto ľudí, im vykompenzuje nepriaznivý vplyv pomalšieho prírastku pracovnej sily na hospodársky rast, uviedli analytici Moody's. Odborníci predpokladajú, že podiel ľudí starších ako 65 rokov v celkovej populácii sa bude v oboch krajinách - v Nemecku aj v Japonsku - zvyšovať. A obe majú spoločné aj ďalšie faktory: vývoz z Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, sa podieľa viac ako jednou tretinou na jeho hrubom domácom produkte (HDP) a v Japonsku sa podieľa 12 %, a oba štáty už začali so zavádzaním robotov do výroby.Približne 75 % celkového globálneho predaja priemyselných robotických strojov sa sústreďuje v piatich krajinách - v Číne, Japonsku, USA, Južnej Kórei a Nemecku, a koncentrujú sa v automobilovom priemysle a vo výrobe elektroniky. Tri ázijské krajiny z tejto pätice nakúpili od roku 2013 zhruba polovicu globálnej ponuky priemyselných robotov.V čase, keď niektorí politici strašia ľudí, že globalizácia znižuje zamestnanosť v domácich firmách, by mohla robotika viesť k návratu niektorých pracovných miest, ktoré boli presunuté do zahraničia pre nižšie pracovné náklady. Faktom však je, že počet pracovných miest, ktoré sa "vrátia", bude nižší v porovnaní s predchádzajúcimi stratami, uviedla Moody's v správe.Niektoré krajiny, ako je Maďarsko, Česká republika a Slovensko, kde sa vývoz priemyselných produktov podieľa viac ako 50 % na HDP, však môžu robotizáciu v Nemecku ohroziť. A transformujúce sa ekonomiky s nízkymi mzdami, ako sú napríklad India a Indonézia, by takisto čelili ťažkým časom."Výrobné procesy by sa mohli premiestniť do iných výrobných centier, ktoré sú lepšie vybavené na to, aby absorbovali novú technológiu," píše sa v správe.