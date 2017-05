Rock’n’roll je mŕtvy, tvrdí pôvodný bubeník kapely Kiss Peter Criss

Peter Criss

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 8. mája (WebNoviny.sk) - Americký muzikant Peter Criss, známy najmä ako pôvodný bubeník kapely Kiss, vyhlásil, že rock'n'roll je mŕtvy. Sedemdesiatjedenročný rodák z New Yorku to uviedol v rozhovore pre Hi-Fi Way: The Pop Chronicles."Myslím si, že rock'n'roll je mŕtvy. Žijem v 21. storočí a zažil som začiatky The Beatles. To, čo sa deje dnes, nie je nič pre mňa. Slávne dni rocku sú už preč. Všetko sa dialo v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Videl som Jimiho Hendrixa, skutočných The Who, skutočných Led Zeppelin alebo The Rolling Stones, s ktorými sme priatelia," objasnil muzikant.Criss takisto uviedol, že ho už nebaví chodiť na koncerty. "Je čas, aby som z tohto vlaku vystúpil, pretože už to nie je ono. Nechodím ani často na koncerty, pretože si ich nemôžem užiť. Ľudia za mnou stále chodia s telefónmi v rukách a chcú sa fotiť. Nemôžem si ani sadnúť a vychutnať si koncert, takže som skôr doma. Svet sa zmenil," vyjadril sa.je jedným zo zakladajúcich členov kapely Kiss, ktorá vznikla v roku 1973. S formáciou vydal albumy Kiss (1974), Hotter Than Hell (1974), Dressed to Kill (1975), Destroyer (1976), Rock and Roll Over (1976), Love Gun (1977), Dynasty (1979) či Psycho Circus (1998). Na konte má aj niekoľko sólových albumov. V roku 2014 ho ako člena Kiss uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.Informácie pochádzajú z webstránky www.blabbermouth.net a archívu agentúry SITA.Viac k témam: hudba