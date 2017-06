Rocker Edgar má nový videoklip, je pripravený zmeniť svet

Pieseň Pripravený napísal za 10 minút

Plánuje ďalšiu štúdiovku

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) - Mladý rocker Jozef Planý alias Edgar prichádza po dlhšej odmlke s originálnym videoklipom k jednému zo svojich najväčších hitov. Sympatický rodák z Liptovskej Osady sa s blížiacim sa letom rozhodol oživiť videoklipom jednu zo svojich najzvučnejších skladieb.Pieseň Pripravený podľa neho nesie v sebe špeciálne posolstvo, ktoré by si mal z času na čas pripomenúť každý z nás.„Pre mňa samého bola práve skladba Pripravený tá, ktorá mi ukázala, že to, čo robím, má svoj zmysel a že sa deje presne to, o čom som vždy sníval. Myslím, že všetci máme silu meniť tento svet, no to môžeme len tak, že nájdeme seba samých a zmeníme v sebe všetko na ten obraz, ako to chceme vidieť okolo seba,“ hovorí Edgar.Pieseň Pripravený sa podľa neho napísala takmer sama. „Ja skladám hudbu a píšem texty tak, ako sa vo mne zrodia a ako ku mne prichádzajú, tak ich posielam ďalej... Takto prišla na svet aj skladba Pripravený, napísal som ju asi za desať minúť. Najlepšie veci sa objavia vždy nečakane a vznikajú veľmi rýchlo,“ uvádza Edgar.Videoklip k energickému singlu vznikol v spolupráci s TC Lemons. „Materiál sme natočili, zrežírovali a postprodukčne spracovali s Jankom Hederom a Michaelom Mrázom z TC Lemons, ktorí mi začiatkom minulého roka vydali aj môj prvý sólový album Priestor pre dušu. Pracovali sme len so zábermi z ateliéru, chceli sme niečo celkom jednoduché. Klip sme postavili hlavne na kontrastných farbách a zaujímavých efektoch,“ približuje spevák, ktorý plánuje svojich fanúšikov čoskoro potešiť ďalšou štúdiovkou.„Snažím sa naďalej posúvať. Som vďačný za každú myšlienku a nápad, ktorý mám možnosť prijať a pretvoriť do hudby. Všetko, čo človek vyprodukuje, zloží alebo napíše, je jeho odmenou za určité myslenie či snahu. Ja nechcem stáť na jednom mieste, preto stále niečo tvorím. Momentálne pripravujem s kapelou nový album. Budú mu však predchádzať ešte dva videoklipy a krátky dokument,“ prezrádza Edgar.Svojrázny hudobník sa okrem toho tento mesiac predstaví i na dvoch koncertoch. Prvý z nich odohrá v 17. júna v rámci Stoličných dní v Liptovskom Mikuláši a 24. júna ho fanúšikovia môžu vidieť v prešovskom Metro Bare.