Rocker Jozef Planý pripravuje EP Odkaz s troma skladbami

Jozef Planý

BRATISLAVA 4. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenský rocker Jozef Planý pripravuje v rámci svojho projektu Edgar nové EP Odkaz. Nahrávka, ktorá uzrie svetlo sveta koncom októbra, bude pozostávať z troch skladieb - Ego, Odpoveď znie a No prepáč. „Tieto piesne neboli zatiaľ nikde publikované a prišlo mi fajn ich nejakým spôsobom zachytiť, aby sa k nim mohol človek kedykoľvek vrátiť. Je to pridaná hodnota," povedal Planý.Trojica skladieb vznikla už dávnejšie. „Asi dva roky dozadu som mal zložených spolu 18 skladieb. Z nich sme na prvý album Priestor pre dušu použili trinásť a ďalšie tri sme zaradili na EP, ktoré v týchto dňoch dokončujeme," priblížil hudobník.Na piesňach spolupracoval s gitaristom z jeho niekdajšej kapely Lesná zmes Petrom Pečkom. „S Peťom sme sa rozhodli, že skúsime nahrať niečo vlastné, tak sme sa technicky zabezpečili a dali sme to celé dokopy. Potom sme postúpili stopy štúdiu TC Lemons a oni sa postarali o mixáž, mastering a obal albumu," uviedol 39-ročný rodák z Liptovskej Osady.* sa venuje hudbe už vyše 25 rokov. Od roku 1999 bol lídrom kapely Lesná zmes. V roku 2015 založil hudobný projekt Edgar, v rámci ktorého sa naplno realizuje i v súčasnosti. Na konte má zatiaľ debutový album Priestor pre dušu (2016), na ktorom sa objavili skladby ako Pripravený, Ruku na to, Paráda či cover populárnej piesne kapely Team Držím ti miesto (1990).Agentúru SITA informovala Andrea Fedorovičová z nahrávacieho štúdia TC Lemons.