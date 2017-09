Rockový gitarista Michal Pavlíček & Trio sa predstavia v Bratislave

Na snímke vľavo gitarista Michal Pavlíček. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 29. septembra (TASR) - Rockový gitarista Michal Pavlíček a jeho trio sa predstaví bratislavskému publiku na komornom koncerte 5. októbra v Dome kultúry Devín.V Bratislave vystúpi Pavlíček predstaví s triom, v ktorom s ním stabilne hrajú vynikajúci muzikanti – Miloš Meier (bicie), Martin Ivan (basgitara) a Michal Nejtek (klávesy). Miloš Meier patrí v súčasnosti k špičke českej bubeníckej scény, napriek relatívne mladému veku (33 rokov) má za sebou bohaté hudobné skúsenosti. Je takpovediac multižánrovým hráčom, vystupoval s BSP, hráva ako člen sprievodnej skupiny Kamila Střihavku Leaders! či skupiny Václava Noid Bártu a v neposlednom rade je bubeníkom metalových Dymytry. Už z vymenovania skupín, v ktorých aktívne hráva, je jasné, že je muzikantom, ktorý zvláda viaceré žánre – od hardrocku, cez pop, jazz až k heavymetalu. Patrí k najvyhľadávanejším štúdiovým hráčom a jeho tvárnosť a muzikalita tvorí absolútne skvelý rytmický základ pre Pavlíčkove sóla. Ďalším zo spoluhráčov, ktorý sa v tento večer v devínskom kultúrnom dome predstaví, je slovenský rodák Martin Ivan. Podobne ako jeho spoluhráč je multižánrovým hráčom, pohybuje sa na jazzovej, latino i rockovej scéne, hráva v BSP, v sprievodnej skupine Anety Langerovej, v kapele Krucipüsk a Precedens aj v uvedenom triu s Michalom Pavlíčkom. Ako štúdiového muzikanta ho môžete počuť aj na albumoch skupiny Tango, Leška Semelku či Richarda Müllera. Tretím členom tria je hráč na klávesových nástrojoch Michal Nejtek, absolvent kompozície na Hudobnej akadémii v Prahe, frekventovaný autor súčasnej vážnej hudby no zároveň aj člen takých hudobných zoskupení, akými sú David Koller Band, Agon orchestra či Michal Pavlíček trio. Venuje sa vážnej i scénickej tvorbe, ale cudzia mu nie je ani rocková platforma.Výpočet hudobných a skladateľských aktivít gitarového mága Pavlíčka je rozsiahly. K tým, ktoré sa stali nezameniteľnou a nezabudnuteľnou súčasťou československej rockovej histórie, patrí celkom určite TV cyklus Na Kloboučku, v ktorom dlhé roky pozýval na pódium k spoločnému hraniu skvelých známych i menej známych hudobníkov. Záznamy z týchto sessions patria k tomu najlepšiemu, čo v československej hudbe vôbec vzniklo. Okrem toho sa neúnavne venuje skladaniu hudby k muzikálom, baletom i divadelným predstaveniam, komponovaniu scénickej i filmovej hudby a to nielen doma, ale aj v zahraničí (napr. pre BBC), podieľal sa na desiatkach CD, či už ako hráč, alebo autor hudby, spolupracuje s Bárou Basikovou či Kamilom Střihavkom, pre ktorého napísal okrem iných aj pesničku Země vzdálená. Je držiteľom mnohých ocenení a viacerých Zlatých i Platinových platní a členom Beatovej siene slávy. Je ťažko uveriteľné, že popritom všetkom stíha ešte aj živé hranie a to dokonca vo viacerých fungujúcich zoskupeniach. Ku kultovým a dnes možno bez nadsázky povedať už legendárnym patria skupiny Pražský výběr či Stromboli, je členom Supergroup, s obľubou však vystupuje aj v menších zostavách v duu s Monikou Načevou, BSP či v minulosti s vynikajúcim inštrumentálnym triom Big Heads.Vstupenky sú ešte k dostaniu v sieti Ticketportal.sk. TASR informovala PR manažérka Beáta Rožárová.