Rodičia by nemali zabudnúť na poistenie školáka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Nástup do školy je pre každého náročný tak z psychologického, organizačného, ako aj finančného hľadiska. Výdavky na prváčika sú ešte väčšie ako na staršie deti.Na jednej strane sú výdavky spojené s nákupom nových školských potrieb, aktovky, peračníka, zošitov a mnohých iných drobností. Netreba však zabúdať ani na poistenie. Prváčik sa ešte len učí zodpovednosti, a preto je dobré myslieť o krok dopredu.Poisťovne ponúkajú širokú škálu poistných produktov, ktorými možno zabezpečiť školopovinné deti pred následkami úrazu, ale aj pred krádežou a stratou osobných vecí. Pritom sa poistenie uzatvára na dobu určitú a tou je školský rok. Na poistenie školáka možno využiť buď komplexné balíčky ponúkané poisťovňami niektorým školám, alebo vybaviť dieťaťu poistenie individuálne.Uzavrieť skupinové poistenie školáka je praktické a jednoduché, má však aj svoje úskalia. Komplexné poistenia poskytované celým skupinám žiakov totiž nemusia kryť všetky možné škody. Výhodou individuálneho poistenia je to, že si ho možno vyskladať podľa vlastných parametrov.Novopečeného školáka je jednoznačne vhodné poistiť proti úrazu. Najbežnejšími nehodami sú úrazy spôsobené pádom po pošmyknutí alebo potknutí. Dieťa si môže zlomiť ruku, nohu, alebo rozbiť hlavu.radí Martina Cvachová z poisťovne Groupama.Deti dnes v aktovkách nenosia do školy len knihy a zošity. V ich rukách sú často mobily a tablety, a preto je prirodzené, že rodičia chcú poistiť pred stratou alebo krádežou aj tie. Rodičia preto často vyhľadávajú taký typ poistenia, ktorý kombinuje postenie proti úrazu, a zároveň aj proti krádežiam či stratám. Ďalšou možnosťou je mať drahé školské tašky, športovú obuv, telefóny a iné predmety pokryté v rámci poistenia domácnosti.pripomína Cvachová.