Rodičia podceňujú ústne zdravie svojich detí, zubárov obchádzajú

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Slováci podceňujú preventívne prehliadky u zubárov, ich záujem o ne klesá. Mnoho detí a dospelých majú pokazené zuby, starší trpia ochorením parodontu.povedal dnes na tlačovej konferencii prezident Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Igor Moravčík.Pri zanedbaní takejto hygieny pritom nemusí hroziť iba bolesť zubu, ale aj jeho strata či horšie zdravotné komplikácie s ďasnami, v horšom prípade sú problémy spojené s cukrovkou alebo srdcom.Na "preventívku", ktorú prepláca zdravotná poisťovňa, chodí asi polovica pacientov, ukazujú posledné štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) z roku 2015.Návštevu tohto lekára zanedbávajú podľa odborníkov aj deti.upozornila hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo Neda Markovská s tým, že rodičia by to nemali zanedbávať. Predvlani absolvovalo preventívky kompletne necelých 42 percent päťročných pacientov.povedala Markovská. Deti vo veku šesť až 14 rokov majú v priemere pokazené jeden až dva zuby.Zubári priznávajú, že pacienti z nich majú strach, no treba ho prekonať.povedal Moravčík.Rodičia podľa Markovskej podceňujú ošetrenie mliečneho chrupu a vyhľadajú zubára len v prípade bolesti, alebo až o rok pri ďalšej prehliadke, kedy je ústne zdravie dieťaťa horšie. Deti a dorast do 18 rokov má nárok na preventívnu prehliadku dvakrát ročne, dospelý raz ročne.Pravidelná návšteva zubára prináša okrem prevencie aj nižší účet za prípadné ošetrenie. Pokiaľ totiž poistenec prehliadku povinne neabsolvuje, poisťovňa mu na starostlivosť od zubára neprispieva.Za zlé ústne zdravie môže podľa odborníkov nedostatočná vedomosť pacientov. Takisto nedobrá ústna hygiena detí v predškolskom veku a prílišná konzumácia cukrov.uviedla Markovská.Stav ústneho zdravia detí na Slovensku by mali pomôcť zlepšiť preventívne programy. V rámci Európy vznikla Asociácia za budúcnosť bez zubného kazu, ktorá si dala za cieľ, aby každé dieťa narodené po roku 2026 bolo bez zubného kazu po celý život. Asociácia tvrdí, že treba vzdelávať matky v období tehotenstva, rodičov aj deti. "povedala Markovská.Odborníci takisto vypracovali národné odporúčania pre vzdelávanie pacientov, určené sú zubárom, dentálnym hygienikom či zubným asistentom. Odporúčania apelujú na individuálny prístup k pacientovi.