RODIČIA POZOR: Drogy a alkohol lákajú už aj deti na základných škôlách

Na snímke diplomy pre najúspešnejších autorov celoslovenskej súťaže pre 7. ročníky základných škôl Najlepšia protidrogová nástenka počas slávnostného vyhodnotenia v Bratislave 9. januára 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke žiačka Klaudia Berdisová jedna z autorov najlepšej protidrogovej nástenky žiakov Základnej školy v Sedliciach, ktorú ocenila porota celoslovenskej súťaže pre 7. ročníky základných škôl Najlepšia protidrogová nástenka počas slávnostného vyhodnotenia v Bratislave 9. januára 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke Hlavný hygienik SR Ján Mikas odovzdáva cenu Klaudii Berdisovej zo Základnej školy v Sedliciach za najlepšiu protidrogová nástenku, ktorú ocenila porota celoslovenskej súťaže pre 7. ročníky základných škôl Najlepšia protidrogová nástenka počas slávnostného vyhodnotenia v Bratislave 9. januára 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) – Drogy či alkohol môžu lákať už deti zo základných škôl, rizikom experimentovania s nimi sú najviac ohrozené. Rodičia a učitelia by si preto mali všímať svoje deti a žiakov a treba včas zakročiť. Upozornil dnes na to hlavný hygienik SR Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Nástrahy dnešnej doby treba podľa neho mladým vysvetľovať. Začať by mali pedagógovia už na základnej škole, rodičia by mali o tom s deťmi diskutovať už pred nástupom na ňu, myslí si Mikas. Napríklad prvú skúsenosť s alkoholom majú podľa neho aj desaťroční.povedal Mikas. Na stredných školách, teda v kritickom veku, by už tak mladí mali mať podľa neho dosť informácií o škodlivosti drog, čo je väčší predpoklad na ich odmietnutie.Zmysel prevencie vidí napríklad v edukačných a tvorivých činnostiach. Úrad verejného zdravotníctva preto koncom minulého roka vyhlásil súťaž. Siedmaci mali kreatívnym spôsobom vyjadriť, prečo sa drogám vyhýbať. Súťaž dnes vyhodnocovali. Prihlásilo sa do nej asi 270 siedmich ročníkov základných škôl z celého Slovenska.Najviac násteniek prihlásili do súťaže v Žilinskom a Košickom kraji. Mikas si súťaž pochvaľuje. Deti sú pri takejto tvorbe nútené o téme diskutovať v menších skupinkách, čo je podľa neho efektívnejšie. Potvrdili to aj samotní pedagógovia.Úrad verejného zdravotníctva ocenil šesť základných škôl. Rozhodovala kreativita detí či precíznosť prevedenia. Deti získali napríklad futbalové lopty, pingpongový stôl či iné výhry. Prvé miesto získala Základná škola v Sedliciach z Prešovského kraja, druhé miesto Základná škola v Drienovci z Košického kraja a tretie Základná škola v Smoleniciach z Trnavského kraja. Štvrté miesto patrí Základnej škole v Lemešanoch z Prešovského kraja, piate Základnej škole na Severnej 21 z Moldavy nad Bodvou z Košického kraja. Špeciálnu cenu získala Základná škola v Liskovej z Prešovského kraja.