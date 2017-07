Rodičia smrteľne chorého bábätka vzdali boj o jeho liečbu v USA

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Londýn 24. júla (TASR) - Rodičia smrteľne chorého chlapčeka Charlieho Garda, ktorý je umelo udržiavaný pri živote v jednej z londýnskych nemocníc, dnes oznámili, že prestávajú bojovať prostredníctvom súdov o to, aby mohol podstúpiť experimentálnu liečbu v Spojených štátoch. Ich právny zástupca Grant Armstrong zdôvodnil toto rozhodnutie zhoršením stavu dieťaťa do takej miery, že požadovaná liečba by ho už nemohla zvrátiť.Chris Gard a Connie Yatesová sa obrátili na londýnsky vyšší súd s opätovnou žiadosťou o povolenie prevozu ich 11-mesačného syna do USA po tom, ako už v júni prehrali boj proti rozhodnutiu britských lekárov nevystavovať dieťa ďalšiemu utrpeniu a nechať ho dôstojne zomrieť. Súd sa mal zaoberať novými zisteniami po vyšetrení Charlieho americkým lekárom, posledné testy však preukázali, že došlo k nezvratnému poškodeniu svalstva a ďalšia liečba by už nepomohla.Charlie trpí vrodenou genetickou poruchou, ktorá spôsobuje slabosť svalov a poškodenie mozgu. Podľa britských lekárov je pravdepodobne vystavený neustávajúcej bolesti aby tento stav iba predĺžilo.Rodičia chlapčeka sa dnes vyjadrili, že na súdoch premrhali priveľa času a momentálne si želajú už len to, aby s ním mohli byť čo najdlhšie. Zarmútený otec pritom priznal, že Charlie sa zrejme nedožije svojich prvých narodenín, ktoré by mal mať o necelé dva týždne.