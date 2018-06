Rodičom stúpne príspevok na opatrovanie zdravotne postihnutého dieťaťa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 22. júna (TASR) - Zvýšenie sadzby za hodinu osobnej asistencie i vyšší príspevok pre rodičov na opatrovanie zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa. To sú zmeny, ktoré prinesie novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Prezident SR Andrej Kiska ju podpísal.Po novom stúpne sadzba za hodinu osobnej asistencie o jedno euro na 3,82 eura. Zvýši sa aj hranica ochrany príjmu ŤZP pri tomto príspevku zo súčasnej úrovne 1,7-násobku sumy životného minima na dvojnásobok.Viac peňazí dostanú aj rodičia, ktorí sa starajú o zdravotne ťažko postihnuté dieťa. Príspevok na opatrovanie im vzrastie na 100 eur mesačne zo súčasnej úrovne 49,80 eura.Zruší sa krátenie príspevku na opatrovanie, ak ŤZP navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Okrem toho sa úplne zruší aj limit príjmu pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu.Poslanci v parlamente schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorý predložila poslankyňa Alena Bašistová (nezaradená). Peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa nebude odnímať zdravotne postihnutým ľuďom, ak sa budú kvôli štúdiu zdržiavať v zahraničí menej ako 303 dní.vysvetlil minister práce Ján Richter (Smer-SD).Druhá úprava v rámci Bašistovej návrhu sa týka výkazov pri osobnej asistencii, ku ktorým mali pripomienky zástupcovia zdravotne postihnutých. Upustí sa od povinnosti pre ŤZP a osobných asistentov, aby uvádzali denný hodinový rozsah vykonávanej osobnej asistencie.vysvetlil Richter.Do pléna boli predložené zmeny po dohode koaličných poslancov s organizáciami pracujúcimi s ŤZP a komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou. Vyrokované zmeny by si mali dodatočne vyžiadať 40 miliónov eur ročne.