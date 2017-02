Rodičovský príspevok aj materská by mali od mája vzrásť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Materská má vzrásť na 75 % denného vymeriavacieho základu

Rodičovský príspevok sa má zvýšiť na 213,20 eura

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Rodičia by si mohli od mája tohto roka finančne prilepšiť. Zvýšiť by sa mal rodičovský príspevok aj materská dávka. Vyplýva to z noviel zákonov, ktoré dnes posunul parlament do druhého čítania. Na rokovanie ich predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.Vláda sa k týmto krokom zaviazala vo svojom programovom vyhlásení na najbližšie roky. Cieľom oboch noviel je podľa rezortu práce zlepšovať finančnú situáciu rodín s deťmi.V novele zákona o sociálnom poistení navrhuje MPSVR zvýšiť percentuálnu sadzbu materského zo súčasných 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 %.skonštatovalo ministerstvo práce v predkladacej správe k novele zákona, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1. mája.V druhej novele zákona o rodičovskom príspevku navrhuje rezort práce zvýšiť tento príspevok na 213,20 eura zo súčasných 203,20 eura. Návrh zákona by mal tiež nadobudnúť účinnosť od 1. mája.Rodičovský príspevok sa na Slovensku nezvyšoval v rokoch 2014, 2015 ani 2016, pretože sa neupravovali sumy životného minima. "" objasnilo ministerstvo práce.