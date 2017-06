Rodičovský príspevok by mal byť rovnaký ako minimálna mzda, tvrdí SMK

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júna (TASR) - Rodičovský príspevok by mal byť povýšený na úroveň minimálnej mzdy. Uviedla to dnes na tlačovej konferencii mimoparlamentnej Strany maďarskej komunity (SMK) jej podpredsedníčka pre zdravotníctvo, sociálnu a rodinnú politiku Gabriella Németh v súvislosti s plánovaným zvýšením sumy životného minima v SR od 1. júla 2017.Sociálne dávky a niektoré štátne dávky by sa podľa nej nemali odvíjať iba od výšky životného minima.povedala.SMK navrhované zvyšovanie podľa nej považuje za nepostačujúce a v predloženej verzii za zbytočné.priblížila Németh.zdôraznila.dodala Németh.Sumy životného minima sa po štyroch rokoch budú na Slovensku upravovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predložilo do pripomienkového konania opatrenie, ktorým sa životné minimum od začiatku júla tohto roka pre dospelú osobu zvýši o 0,7 %, teda o 1,39 eura na 199,48 eura. Pri druhej spoločne posudzovanej osobe rezort práce navrhuje nárast sumy životného minima o 97 centov na 139,16 eura a na nezaopatrené dieťa, resp. zaopatrené neplnoleté dieťa sa suma životného minima zvýši o 64 centov na 91,06 eura.Naposledy sa výška životného minima upravovala 1. júla 2013. Naviazané sú pritom na ňu viaceré daňové veličiny, ktoré od júla tohto roka stúpnu tiež.priblížil 13. júna 2017 Radovan Ihnát zo Slovenskej komory daňových poradcov.V oblasti mimo daní bude mať zvýšenie životného minima vplyv na zvýšenie rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, ale aj minimálneho dôchodku, hranice nároku na predčasný starobný dôchodok alebo výšku nepostihnuteľnej sumy pri exekučných zrážkach.Výška daňového bonusu na dieťa taktiež roky stagnovala.upozornil Ihnát.