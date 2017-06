Rodičovský príspevok by mal vzrásť, navrhuje Sme rodina

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. júna (TASR) - Rodičovský príspevok by mal vzrásť. Navrhujú to opoziční poslanci z hnutia Sme rodina.priblížila na záver tretieho rokovacieho dňa 18. schôdze Národnej rady SR poslankyňa Petra Krištúfková.Poslanci chcú zrovnoprávniť rodičovský príspevok, ktorý je vo výške 213,20 eura, s príspevkom na starostlivosť o dieťa v sume 280 eur mesačne.myslí si Krištúfková.Na záver poslanci hovorili aj o návrhu, aby sa všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obcí zverejňovali v centrálnom registri nariadení obcí. Ten by mala verejnosť nájsť na Ústrednom portáli verejnej správy, ktorý spravuje Úrad vlády SR. Navrhuje to OĽaNO-NOVA v novele zákona o obecnom zriadení.zdôvodňujú svoj návrh Obyčajní. Novela by podľa nich pomohla zvýšiť kvalitu legislatívneho procesu na úrovni obcí.Poslanci sa do lavíc vrátia v piatok 16. júna. Budú sa zaoberať novelou zákona o sociálnom poistení, ktorou sa majú zvýšiť dôchodky starodôchodcom. Ide o ľudí, ktorým Sociálna poisťovňa priznala ich penziu pred 1. januárom 2004. Zhruba 88.000 penzistom má ísť suma dôchodku nahor v priemere o 45 eur a zvyšným 13.000 dôchodcom, ktorým poisťovňa priznala dôchodok pred 1. októbrom 1988, sa má penzia zvýšiť o pevnú sumu 25,50 eura.Snemovňa sa dohodla, že v piatok nebude o prerokovaných bodoch hlasovať, rovnako ako v pondelok na budúci týždeň. O návrhoch by tak mali poslanci rozhodnúť v utorok 20. júna.