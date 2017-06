Rodičovský príspevok nezvýšia, návrh Sme rodina neuspel

Petra Krištúfková Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 20. júna (TASR) - Rodičovský príspevok sa upravovať nebude. Opoziční poslanci z hnutia Sme rodina neuspeli s návrhom zvýšiť sumu rodičovského príspevku na rovnakú výšku, ako je suma uhrádzaná za poskytovanú starostlivosť o dieťa.Poslanci chceli zrovnoprávniť rodičovský príspevok, ktorý je vo výške 213,20 eura, s príspevkom na starostlivosť o dieťa v sume 280 eur mesačne.zdôvodnila poslankyňa Petra Krištúfková.Plénum parlamentu zároveň pri dnešnom hlasovaní neposunulo do druhého čítania ani ďalší opozičný návrh. Išlo o novelu zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa z dielne hnutia OĽaNO-NOVA. V nej chceli predkladatelia upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti. A teda vypustiť podmienku, aby v čase zverenia do náhradnej starostlivosti bolo dieťa mladšie ako šesť mesiacov. To sa totiž podľa poslancov v aplikačnej praxi vzhľadom na trvanie súdnych konaní javí ako nesplniteľná podmienka.Zároveň navrhovali zvýšiť sumu jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti na 829,86 eura, čo je rovnaká suma, na akú majú nárok rodičia pri narodení dieťaťa.Ďalším opozičným návrhom, ktorý dnes parlament neodobril, bola novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorý pripravili poslanci Karol Galek a Jana Kiššová (obaja SaS). Cieľom ich návrhu bola úprava spôsobu financovania nákladov systému podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla a nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia, a to formou ich prenesenia na štátny rozpočet.