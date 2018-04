Rodina amerického študenta žaluje KĽDR za mučenie a vraždu ich syna

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. apríla (TASR) - Rodina amerického študenta Otta Warmbiera, ktorý bol 17 mesiacov väznený v Severnej Kórei a krátko po prepustení a návrate do vlasti zomrel následkom nedostatočného prísunu kyslíka a krvi do mozgu, zažalovala tento komunistický štát zaFred a Cindy Warmbierovci podali žalobu vo štvrtok na federálnom súde v hlavnom meste Washington. Informovali o tom vo vyhlásení, ktoré cituje denník Washington Post a ďalšie americké médiá. V žalobe podrobne popisujú, ako bol ich syn týranýrežimom severokórejského vodcu Kim Čong-una.Warmbiera, študenta na Univerzite vo Virgínii, zadržali 2. januára 2016 na medzinárodnom letisku v Pchjongjangu, keď sa pripravoval na odchod z krajiny. V KĽDR bol na výlete so skupinou ďalších turistov. Podľa severokórejských médií ho odsúdili na 15 rokov ťažkých prác za krádež propagandistického plagátu zo svojej hotelovej izby. Prepustili ho 13. júna 2017 z "humanitárnych dôvodov" v stave bdelej kómy, v ktorom sa nachádzal už 15 mesiacov. Krátko po prevoze do USA, 19. júna, 22-ročný študent zomrel.Pchjongjang tvrdil, že za Warmbierovým zhoršeným zdravotným stavom bol botulizmus (otrava botulotoxínom) a požitie tabletiek na spanie. KĽDR obvinenia z jeho mučenia opakovane poprela.Fred Warmbier vo vyhlásení uviedol, že jeho syn bol vzatý za rukojemníka a držaný ako politický väzeň. Severokórejský režim sa podľa neho vykresľoval ako nevinný, pričom zámerne zničili život jeho syna.píše Fred Warmbier. V žalobe označujú študentovi rodičia Severnú Kóreu za darebácky štát, ktorý zavraždil ich syna.Žaloba bola podaná len jeden deň pred historickým stretnutím Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom. S Kim Čong-unom sa plánuje stretnúť aj americký prezident Donald Trump, a to koncom mája alebo začiatkom júna.