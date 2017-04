Rodina atentátnika z Lockerbie sa posmrtne snaží očistiť jeho meno

Na archívnej snímke z 21. decembra 1998 policajt kráča okolo trosiek prednej časti havarovaného lietadla PanAm v škótskej dedine Lockerbie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. apríla (TASR) - Rodina líbyjského atentátnika z Lockerbie Abdala Básata Migrahího skúša posmrtne očistiť jeho meno. Právnik rodiny Aámir Anwár odovzdá tento týždeň zložku z dôkazmi škótskej revíznej komisii trestných prípadov, ktorá rozhodne, či prípad odovzdá odvolaciemu súdu, informovala dnes agentúra AP.Bývalý dôstojník líbyjskej tajnej služby Abdal Básat Migrahí bol ako jediný odsúdený za bombový útok na americké lietadlo nad škótskym mestom Lockerbie z 21. decembra 1988. Pri explózii Boeingu 747 leteckej spoločnosti Pan Am zahynulo vtedy všetkých 259 ľudí v lietadle a 11 na zemi.Líbya ho pod medzinárodným nátlakom vydala v roku 1999 Západu.Škótski sudcovia ho o dva roky neskôr odsúdili pri procese v neutrálnom Holandsku na doživotie.Migrahí neuspel s odvolaním a ďalšieho sa vzdal predtým, ako ho v roku 2009 z humanitárnych dôvodov prepustili z väzenia v Škótsku. Trpel totiž rakovinou prostaty a lekári mu predpovedali maximálne tri mesiace života.Po návrate do vlasti Líbyjčania privítali Migrahího ako hrdinu. Odvtedy žil utiahnuto vo svojej rodinnej vile v Tripolise, väčšinou pripútaný na lôžko. Až do konca trval na tom, že s útokom nad Lockerbie nemal nič spoločné.Zomrel však až v roku 2012.