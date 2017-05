Rodina boxera Pricharda Colona žiada odškodné viac než 50 miliónov USD

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Orocovis 13. mája (TASR) - Rodina bývalého profesionálneho boxera Pricharda Colona žiada odškodné vyše 50 miliónov amerických dolárov od promotérov a lekárov jeho súboja s Terrellom Williamsom z októbra 2015. Portoričan po ňom upadol do kómy a je v trvalom vegetatívnom stave.V žalobe figurujú spoločnosti HeadBangers Boxing a DiBella Entertainment, ako aj ringový lekár Richard Ashby, ktorý nezastavil duel po siedmom kole, keď sa Colon sťažoval na závraty a bolesti hlavy. V zápase inkasoval od súpera niekoľko úderov do zátylku, ktoré sú proti pravidlám." uviedol pre server ESPN právny zástupca rodiny. Tragédia sa začala 17. októbra 2015, keď dovtedy nezdolaný Colon nastúpil na stretnutie welterovej hmotnostnej kategórie. Hoci ho Ashby po siedmom kole prezrel, napriek príznakom mu dovolil pokračovať v boji. Portoričana diskvalifikovali v deviatom kole po tom, ako mu v rohu sňali rukavice v domnienke konca zápasu.Colon sa s pomocou dostal do šatne, kde vzápätí zvracal a skolaboval. Urýchlene ho transportovali do nemocnice, podstúpil urgentnú operáciu mozgu, ktorá odhalila vnútrolebkové krvácanie. V súčasnosti už nepotrebuje dýchací prístroj, ale stále nevníma a nereaguje. "" dodal otec Richard Colon.