Rodina Nouriho chce, aby Ajax uznal zodpovednosť za hráčov kolaps

Na snímke Abdelhak Nouri.

Amsterdam 4. júna (TASR) - Rodina mladého futbalistu Ajaxu Amsterdam Abdelhaka Nouriho, ktorý vlani v príprave po srdcovej príhode skolaboval a utrpel poškodenie mozgu, chce od holandského klubu, aby za to uznal zodpovednosť. Do sporu sa plánuje zapojiť aj Holandský futbalový zväz a jeho zmierovací súd.Talentovaný stredopoliar sa minulý rok v júli počas sústredenia v rakúskom Zillertali bezvládne zosunul na trávnik v zápase s Brémami. Po prvej pomoci priamo na ihrisku ho vrtuľníkom transportovali do nemocnice, podľa rakúskych lekárov ale jeho mozog nebol po kolapse príliš dlho zásobovaný kyslíkom a utrpel trvalé poškodenie. Rodina 21-ročného futbalistu viní lekárov Ajaxu zo zanedbania starostlivosti a chce, aby za to klub niesol zodpovednosť. Právny zástupca príbuzných žiada, aby spor posúdil zmierovací súd zväzu.Ako uviedla agentúra DPA, možné problémy so srdcom naznačilo už lekárske vyšetrenie v roku 2014, podľa príbuzných o tom ale Nouriho nikto riadne neinformoval. Právny zástupca tvrdí, že správnou liečbou sa dalo kolapsu vyhnúť. Podľa hovorcu zväzu ale hráči zvyčajne správu o výsledkoch vyšetrenia dostávajú.