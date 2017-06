Rodina odišla bojovať za Islamský štát, naďalej doma poberala dávky

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Wolfsburg 13. júna (TASR) - Rodina z Wolfsburgu v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko, ktorá aj s dvoma malými deťmi odišla bojovať do Sýrie v radoch tzv. Islamského štátu (IS), poberala ešte približne jeden rok sociálne dávky. Platby boli medzičasom zastavené a voči rodičom sa začalo vyšetrovanie pre prípravu závažného protištátneho činu, informovali v noci nadnes noviny Braunschweiger Zeitung s odvolaním sa na Krajinský kriminálny úrad (LKA).Otec muža, ktorý odišiel do Sýrie, vyberal peniaze synovou debetnou kartou. Niekedy išlo o trojciferné, inokedy o štvorciferné sumy. Pri prehliadke v jeho bydlisku vo februári 2016 sa našla hotovosť vo výške 19.200 eur. Po odhalení podvodu bol muž odsúdený.Spomínaná rodina odišla do Sýrie na jeseň 2014 a podľa informácií LKA sa už nevrátila. Nie je známe, či manželia a ich dvojčatá narodené v roku 2013 sú ešte nažive.Neskoré odhalenie podvodu zapríčinila chyba v komunikácii: LKA síce informoval mesto Wolfsburg, to však nepostúpilo informácie príslušnému úradu práce.Práve z Wolfsburgu, kde dlhší čas pôsobili osoby snažiace sa nalákať posily pre IS, odišiel bojovať do Sýrie a Iraku väčší počet zradikalizovaných mladých ľudí. Z Dolného Saska odišlo do bojových zón zatiaľ 82 extrémistov, 33 z nich sa vrátilo. Menšia časť týchto osôb tam prišla o život.