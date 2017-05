Rodina speváka Cornella odmieta domnienky, že sa úmyselne zabil

Chris Cornell Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 19. mája (TASR) - Rodina amerického rockového speváka Chrisa Cornella, frontmana kapiel Soundgarden a Audioslave, vydala dnes prostredníctvom právnika vyhlásenie, v ktorom popiera "domnienky, že sa Chris vedome a úmyselne" zabil.Rodina napísala, že bez ukončených toxikologických testov si nemôže byť istá tým, čo viedlo k hudobníkovej smrti, a ani tým, či smrť zapríčinili aj nejaké látky. Podľa právnika Kirka Pasicha mal Cornell lekársky predpis na liek proti úzkosti Ativan, ktorý má podľa advokáta rôzne vedľajšie účinky.Cornellova manželka Vicky Cornellová uviedla vo vyhlásení, že keď sa s manželom (52) po koncerte v Detroite v stredu 17. mája rozprávala, povedal jej, že si asi "vzal jeden či dva Ativany navyše", a zle, nezrozumiteľne artikuloval.Súdny lekár v Detroite už vo štvrtok vyhlásil, že Cornell sa po koncerte zabil obesením v hoteli MGM Grand Detroit. Polícia povedala pre dvoje detroitských novín, že speváka našli s páskou okolo krku.Umelcova smrť šokovala rodinu aj skalných fanúšikov.Rockový spevák Chris Cornell pochádzal zo Seattlu, ktorý je kolískou hudobného štýlu grunge. Bol frontmanom kapiel Soundgarden a Audioslave.V týchto dňoch bol na turné so Soundgarden. Do konca mesiaca mali naplánovaných ešte šesť koncertov v Spojených štátoch.Od polovice 80. rokov až do svojho rozpadu v roku 1997 bola Soundgarden jednou z najúspešnejších amerických skupín v oblasti grunge a alternatívneho rocku. Jej najúspešnejším hitom je skladba Black Hole Sun.