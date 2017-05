Rodinám detí so zrakovým postihnutím pomôže nové centrum

Na snímke malý klient Paťko Hlina počas slávnostného otvorenia Centra včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením 25. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Na snímke priestory Centra včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením počas slávnostného otvorenia 25. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) – Dokázať využívať zrak na maximum, aj keď ide o ľudí s 20-percentným zvyškom zraku, či zabrániť tomu, aby nevidiace dieťa či dieťa s poruchou zraku zostalo iba v akejsi úlohe postihnutého. Aj o to sa rôznymi stimuláciami snaží raná intervencia, podľa ktorej je najdôležitejšie začať pracovať s deťmi a ich rodinami už od útleho veku. Začínať neskôr, teda napr. až v školskom veku, je už neskoro.hovorí Otília Čechová, riaditeľka neziskovej organizácie Raná starostlivosť. Tá dnes v priestoroch zdravotného strediska na Tbiliskej ulici v bratislavskej Rači otvorila Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením, a to ako prvé takéto centrum na Slovensku.Za pravdu jej dáva aj zraková terapeutka Laura Stohlová, podľa ktorej je skorá diagnostika veľmi dôležitá. To znamená, zistenie toho, či dieťa reaguje len na svetlo, svetelné kontrasty alebo na farby. Nasledujú stimulácie pre dieťa, ktoré jednak podporujú jeho vizuálne zmysly, ale zároveň rozvíjajú aj zmysly sluchové a hmatové.zdôrazňuje Stohlová. Pripúšťa, že dieťa sa môže aj v neskoršom veku naučiť natrénovať hmatové či sluchové kompenzačné zmysly, zrak však už nie, lebo jeho vývin je ukončený.Na Slovensku sa na včasnú intervenciu špecializuje spomínaná nezisková organizácia Raná starostlivosť. Tá doteraz poskytovala včasnú intervenciu terénnou formou, teda priamo v rodinách, ktorá naďalej zostáva.približuje Čechová. Priamo do rodiny však chodí už len jeden pracovník, resp. poradca včasnej intervencie, ktorý rodine pomáha aj na základe návrhov odborníkov.Otvorením centra však bude môcť službu poskytovať aj ambulantnou formou. Vlastné priestory, ktoré centru poskytla račianska miestna samospráva, umožnia napr. funkčné vyšetrenie zraku detí, priestor na stretávanie sa rodín či prezentáciu rôznych špeciálnych hračiek a pomôcok na stimuláciu detských pacientov. Počíta sa tiež so zakúpením špeciálneho softvéru, tzv. očnej navigácie, ktorá deťom umožňuje zlepšovať zrakové vnímanie a využívať alternatívnu komunikáciu.hovorí o centre predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Branislav Mamojka. Zároveň verí, že aj týmto krokom sa podarí presvedčiť kompetentných o dôležitosti a potrebe takýchto zariadení.Nezisková organizácia Raná starostlivosť funguje od roku 2009 a poskytuje včasnú intervenciu rodinám na území Bratislavského a Trnavského kraja, má však záujem rozšíriť svoje pôsobenie aj na Nitriansky a Trenčiansky kraj. V budúcnosti plánuje organizácia podporiť vznik ďalších dvoch podobných centier včasnej intervencie, ktoré sa špecializujú na pomoc rodinám s deťmi so zrakovým znevýhodnením. Bližšie informácie sú na webovej stránke www.ranastarostlivost.sk.