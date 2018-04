Rodinná Biblia. Exkluzívna kniha kníh

V čom je Rodinná Biblia unikátna?

BRATISLAVA 25. apríla 2018 (WBN/PR) - Na Slovensku stále vychádzajú knihy, ktoré majú hodnotu niekoľko tisíc eur. Pre zberateľov, fajnšmekrov, bibliofilov a knižných nadšencov. Zaujmú nielen svojím obsahom, ale najmä zhotovením, ktoré je v mnohých smeroch jedinečné. Presne taká je nová Rodinná Biblia v exkluzívnom prevedení. Je skutočným majstrovským dielom trvalej hodnoty a unikátnym skvostom knižného umenia.Jedinečné vydanie Rodinnej Biblie obsahuje kompletné znenie Starého a Nového zákona v preklade Spolku svätého Vojtecha, no jedinečná je najmä jej úprava. Príhovor do nej napísal pápež František a pribalený je k nej ruženec z brúsených perál.„Kožená väzba je inšpirovaná slávnou nemeckou Bibliou Matthiasa Meriana z roku 1630,“ vysvetľuje Gabriela Belopotocká z vydavateľstva Ikar. „Ručne viazaná, najkvalitnejšia koža potlačená slepotlačou, patinovaná, rezaná zlatou fóliou. Zlatá oriezka je puncovaná technológiou, na ktorú má patent ako jediné na svete Kníhviazačstvo Richarda Mayera v nemeckom Esslingene."Kniha jeručne viazaná a ručne zavesená do koženého obalu. Na tento formát stroje nie sú, celá väzba sa robí ručne. Koža je patinovaná a robí sa to tak, že najprv sa koža natrie hnedou farbou, potom sa potlačí slepotlačou, následne sa umyje, čím dostane slepotlač tmavšiu farbu a vznikne patina. Rodinná Biblia obsahujeod 9. do 16. storočia, pretože každá biblia je odrazom doby a zručnosti knižných majstrov. Všetky pochádzajú z ručne maľovaných sakrálnych písomností. Zlatá fólia sa patinuje, aby pôsobili ako originál. „Každý bolo treba odfotiť, farebne rozložiť, zaradiť na vhodné miesto obrázky v texte,“ popisuje Gabriela Belopotocká z vydavateľstva Ikar.Biblia je obohatená o 8 strán, ktoré sú určené na to, aby si rodiny zaznamenali svoju históriu alebo rodokmeň.V úvode jeexkluzívne pre toto vydanie Rodinnej Biblie. Súčasťou prvých 500 výtlačkov jektorý vyrobil najznámejší svetový výrobca – PAS Jablonec. Je zo sklenených brúsených perál. Na desiatky sú použité perly s povrchovou úpravou, ktorým sa poeticky hovorí Aurora borealis (polárna žiara). Brúsené perly v kriedovej farbe dopĺňajú kovové korunky a lemujú ich drobné brúsené perly, tzv. slniečka vo farbe bieleho opálu.Rodinná Biblia je pripravená v najlepšej tradícii krásnych kníh, každý zväzok je unikát, v ktorom sa spája obsahová hodnota s nádherným prevedením. Z limitovaného počtu 500 kusov je k dispozícii už len posledných takmer 40 kusov!Milan Buno, literárny publicista