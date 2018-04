Rodiny v núdzi i choré deti možno podporiť aukciami obrazov

Z charitatívnej aukcie výtvarných diel. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Turanovič Foto: TASR/Martin Turanovič

Bratislava 25. apríla (TASR) – Rodinám v núdzi, ľuďom v neľahkých životných situáciách či deťom bojujúcim s rôznymi ochoreniami chce pomôcť skupina amatérskych malackých umelcov pod vedením Rozálie Habovej, a to prostredníctvom benefičných aukcií svojich obrazov. Na dobročinnú pomoc venovali 18 obrazov a záujemcovia sa do aukcií môžu zapojiť počas najbližších dvoch týždňov na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk.priblížila Rozália Habová, ktorá ich tvorivosť považuje v tomto prípade za dvojnásobne užitočnejšiu. Výkonná riaditeľka portálu Elena Šingliarová to označuje zaDarcovský portál ĽudiaĽuďom.sk pomáha už siedmy rok chorým deťom, ľuďom s postihnutím, rodinám vo finančnej tiesni, mimovládnym organizáciám, školám, ale aj samosprávam. Celý finančný príspevok, ktorý sa darca rozhodne venovať v prospech výzvy, putuje konkrétnemu príjemcovi, ktorý má zaregistrovanú výzvu na finančnú pomoc na stránke www.ludialudom.sk. V súčasnosti je na portáli zaregistrovaných 615 výziev na pomoc.Za takmer sedem rokov fungovania portálu pomohli darcovia sumou takmer 4,5 milióna eur.