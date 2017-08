Rodokmeň A. Warhola zachytáva najdôležitejšie momenty jeho života

Andy Warhol, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Medzilaborce 7. augusta (TASR) - Rodokmeň Andyho Warhola predstavuje informačno-umelecko-estetickú vizuálnu mapu, ktorá prostredníctvom fotografií zachytáva najdôležitejšie momenty v živote umelca. Dnes ho slávnostne uviedli v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach. TASR o tom informovala lektorka múzea Jarmila Suchá.Ikona pop-artu by v nedeľu (6.8.) oslávila 89. narodeniny. Pri tejto príležitosti si v múzeu pripomínajú umelca v rodinnom duchu.priblížila Suchá s tým, že vyhľadávanie záznamov na matrikách bolo veľmi náročné.doplnila.Jeho autormi sú Martin Kudla a Martina Blaščáková, ktorí na jeho príprave koncepčne spolupracovali s jedným zo zakladateľov MMUAW Michalom Byckom.uviedla lektorka. Jeho súčasťou je napríklad výjav z obce Miková, odkiaľ pochádzajú rodičia umelca, ale aj rodný dom Warholovcov v Pittsburghu či ateliér tzv. The Factory v New Yorku, kde zakladateľ pop-artu tvoril.opísala Suchá s tým, že celková kompozícia rodokmeňa je doplnená aj o viaceré erby, napr. Mikovej či Pittsburghu.V múzeu sa koná oddnes aj Týždeň s Andym. Na päť dní, okrem štvrtka, sú pripravené pre návštevníkov prednášky venované rôznym témam. Rozprávať sa bude o živote, smrti, ale aj tvorbe svetoznámeho umelca. Začínať sa budú vždy o 10.00 h. Vo štvrtok (10.8.) je od 13.00 h naplánovaný tzv. spray painting workshop, počas ktorého si budú môcť záujemcovia vytvoriť vlastné tričko s Andym.