Rodríguez: Kuba nemá nič spoločné s útokmi na zdravie diplomatov

Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez počas tlačovej konferencie vo Viedni, 19. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 27. septembra (TASR) - Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez v utorok na návšteve Washingtonu trval na tom, že jeho vláda nemá nič spoločné s neobjasnenými "útokmi" na zdravie amerických diplomatov. Minister povedal šéfovi americkej diplomacie Rexovi Tillersonovi, že Kuba stále nemá žiaden dôkaz, ktorý by vysvetľoval, čo sa stalo v Havane. Tillerson zdôraznil, že je povinnosťou Kuby chrániť diplomatov na svojej pôde, bez ohľadu na vinníka.Najmenej 21 amerických diplomatov a ich rodiny začali postupne od konca vlaňajška trpieť rôznymi chorobnými príznakmi. Niektorým diagnostikovali mierne poranenie mozgu, trvalú stratu sluchu či otras mozgu. Iní trpeli žalúdočnou nevoľnosťou, bolesťami hlavy a zvonením v ušiach, alebo sa nedokázali sústrediť či spomenúť si na bežné slovo. Podľa amerických vyšetrovateľov je možnosť, že išlo útoky na zdravie nejakým zvukovým prístrojom. Napísala to tlačová agentúra AP.Bývalí zarytí nepriatelia z obdobia studenej vojny - USA a Kuba - sa asi ani po narýchlo zorganizovanom utorkovom stretnutí Tillersona s Rodríguezom nepriblížili k vyriešeniu tohto záhadného, zvláštneho a desivého prípadu, keď amerických diplomatov v Havane a ich príbuzných začali náhle postihovať choroby. O stretnutie požiadala Kuba, keďže Spojené štáty uvažujú o zatvorení novootvoreného amerického veľvyslanectva v Havane. Tento krok by zasadil zničujúci úder krehkému zmierovaniu oboch krajín. Znovuotvorenie ambasád v roku 2015 dohodli prezidenti Raúl Castro a Barack Obama, keď dosiahli historickú dohodu o obnovení diplomatických vzťahov po polstoročí nepriateľstva.Stretnutie Tillersona a Rodrígueza bolo najvyšším americko-kubánskym diplomatickým kontaktom od nástupu administratívy prezidenta Donalda Trumpa v januári. Obnovenie vzťahov, ktoré začal predchádzajúci prezident Obama, teraz ohrozujú silnejúce obavy zo spomínaných nevysvetlených prípadov.Podľa kubánskeho veľvyslanectva vo Washingtone Rodríguez povedal Tillersonovi, že Kuba "Minister Rodríguez dodal, že jeho vláda takisto nikdy nedovolí, aby tretia strana - napríklad nejaká krajina nepriateľsky naladená voči USA - využila kubánske územie na útoky proti Američanom.Tillerson však kubánskemu hosťovi povedal, že USA majú stále "hlboké obavy" o bezpečnosť svojich diplomatov v Havane. USA totiž zaznamenali incidenty dokonca ešte aj koncom augusta, pričom boli lekármi potvrdené zranenia Američanov.Námestník amerického ministra zahraničných vecí John Sullivan povedal v utorok v Kongrese, že existuje dôvodné podozrenie, že kubánske úrady boli do incidentov zapojené, alebo aspoň vedeli, že sa dejú. Kuba totiž dôsledne sleduje amerických diplomatov v krajine a s najväčšou pravdepodobnosťou vie, keď sa niečo závažné odohráva.