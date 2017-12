Rodríguezová označila diplomatov Brazílie a Kanady za nežiaduce osoby

Delcy Rodríguezová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 24. decembra (TASR) - Predsedníčka venezuelského ústavodarného zhromaždenia podnikla v sobotu prvý krok, ktorý by mohol viesť k vyhosteniu popredných diplomatov Brazílie a Kanady z krajiny. Označila ich za nežiaduce osoby, údajne zasahujú do vnútorných záležitostí krajiny.Personami non grata sú brazílsky veľvyslanec Ruy Pereira a kanadský chargé d'affaires Craig Kowalik, vyhlásila bývalá ministerka zahraničných vecí Venezuely Delcy Rodríguezová, ktorá stojí na čele kontroverzne vnímaného ústavodarného zhromaždenia.Rodríguezová uviedla, že napríklad taký Kowalik má na Twiterri "hrubé a vulgárne" komentáre o Venezuele.Podľa agentúry AP obaja diplomati kritizovali vládnu stranu prezidenta Nicolása Madura - Zjednotenú socialistickú stranu Venezuely (PSUV) - za konsolidáciu moci a izolovanie opozičných strán.Nicolás Maduro začiatkom totiž decembra oznámil, že hlavné opozičné venezuelské strany budú mať zákaz postaviť svojich kandidátov do budúcoročných prezidentských volieb. Podľa neho sa na voľbách novej hlavy štátu budú môcť zúčastniť iba tie strany, ktoré nebojkotovali komunálne voľby.Lídri politických subjektov Spravodlivosť na prvom mieste (PJ), Vôľa ľudu (VP) a Demokratická činnosť (AD) sa voľbám vyhli s tým, že volebný systém je neobjektívny.