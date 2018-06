Roglič triumfoval na Okolo Slovinska, zo Slovákov najlepší Haring

Na snímke slovinský cyklista Primož Roglič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

5. etapa (časovka jednotlivcov na 21,5 km):



1. Primož Roglič (Slovin./ LottoNL-Jumbo) 24:46 min, 2. Jan Tratnik (Slovin./Sprandi Polkowice) +0:27, 3. Josef Černý (ČR/Elkov-Author Cycling Team) +0:35, 4. Jack Bauer (N.Zél./Mitchelton-Scott) +0:38, 5. Thomas Scully (N.Zél./Education First-Drapac) +0:43, 6. Luke Durbridge (Aust./Mitchelton-Scott) +0:46,... 67. Michael KOLÁŘ (SR/Bora-hansgrohe) +2:51, 88. Samuel OROS (SR/Dukla Banská Bystrica) +3:28, 102. Juraj BELLAN (SR/) +3:41, 115. Ján Andrej CULLY (SR/Dukla Banská Bystrica) +4:11, 118. Martin HARING (SR/Dukla Banská Bystrica) +4:16, 124. Marek ČANECKÝ (SR/Dukla Banská Bystrica) +4:25, 126. Martin VLČÁK (SR/Dukla Banská Bystrica) +4:31, 130. Martin MAHĎAR (SR/Dukla Banská Bystrica) +4:49



Konečné poradie:



1. Roglič 15:18:13, 2. Rigoberto Uran (Education First-Drapac) +1:50, 3. Matej MOhorič (Slovin./Bahrain Merida) +2:14, 4. Tadej Pogacar (Slovin./Ljubljana Gusto Xaurum) +2:16, 5. Michael Storer (Aust./Team Sunweb) +2:18, 6. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +2:21,... 73. HARING +25:10, 108. CULLY +35:56, 117. BELLAN +36:50, 120. ČANECKÝ +37:45, 127. MAHĎAR +38:14, 128. KOLÁŘ +38:21, 139. OROS +41:01, 143. VLČÁK +42:07

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Novo Mesto 17. júna (TASR) - Slovinec Primož Roglič z tímu LottoNL-Jumbo sa stal celkovým víťazom 25. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovinska.Podujatie vyvrcholilo v nedeľu záverečnou 5. etapou, časovkou na 21,5 km z Trebnje do Noveho Mesta. V nej časom 24:46 min triumfoval rovnako domáci Roglič. Druhé miesto so stratou 27 s obsadil v záverečnej etape ďalší Slovinec Jan Tratnik a tretí skončil Čech Josef Černý. Zo slovenských jazdcov sa najviac darilo v časovke Michaelovi Kolářovi (Bora-hansgrohe), ktorý so stratou 2:51 min obsadil 67. miesto.V celkovom poradí pretekov si zo Slovákov najlepšie počínal Martin Haring z Dukly Banská Bystrica, ktorý so stratou 25:10 min obsadil 73. miesto.