Rohingovia v Bangladéši žiadali o ochranu od OSN

Takmer 700.000 moslimských Rohingov žije v táboroch v Bangladéši po tom, ako unikli pred brutálnymi zásahmi armády v Jakchainskom štáte na západe Mjanmarska, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dháka 29. apríla (TASR) - Rohingovia žijúci v biednych podmienkach v Bangladéši žiadali ochranu Organizácie Spojených národov, keď ich utečenecké tábory prišli tento víkend navštíviť zástupcovia Bezpečnostnej rady OSN. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.Delegácia zložená s 24 členov, ktorú vedie peruánsky diplomat Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velásquez, si pozrela tábor pri hranici s Mjanmarskom a následne tábor v Kutupalongu v okrese Cox's Bazar, uviedol šéf okresnej správy Kamal Hossain.Pred komunitným centrom, kde sa diplomati stretli s utečencami, sa zhromaždilo niekoľko sto Rohingov. Na jednom z plagátov, ktoré držali, bolo napísané:Zástupcovia Rohingov odovzdali delegácii BR OSN listinu s 13 požiadavkami, ku ktorým patrí prítomnosť medzinárodných bezpečnostných zložiek v oblasti Mjanmarska, z ktorej utiekli, repatriácia pod dohľadom OSN a obnovenie ich mjanmarského občianstva.Delegácia BR OSN pricestovala v sobotu na trojdňovú návštevu Bangladéša, aby sa osobne oboznámila so situáciou Rohingov, ktorí tam od vlaňajška utiekli pred násilnými zákrokmi armády v susednom mjanmarskom Jakchainskom štáte.Od augusta 2017 prišlo cez hranicu do Bangladéša takmer 700.000 príslušníkov tohto moslimského etnika. Prevažne budhistické Mjanmarsko tvrdí, že zásahy boli legitímnou reakciou na útoky militantov v regióne.Zástupcovia BR OSN sa v pondelok stretnú s bangladéšskou premiérkou Hasínou Vadžídovou pred tým, ako odletia do Mjanmarska, kde majú na programe aj návštevu Jakchainského štátu.Obe krajiny v novembri podpísali dohodu o repatriácii Rohingov. Podľa ich predstaviteľov však tento proces viazne na logistických prekážkach. Humanitárne skupiny nesúhlasia s navrátením utečencov bez zaisteniach ich bezpečnosti.Velásquez uviedol, že situácia pre navrátilcov je stále zlá a ťažká.Ruský diplomat Dmitrij Poľanskij označil návštevu za potrebnú v rámci hľadania najlepšieho možného riešenia krízy.vyhlásil a zdôraznil potrebu konštruktívneho dialógu medzi Mjanmarskom a Bangladéšom.Štátny tajomník bangladéšskeho ministerstva zahraničných vecí Šáhriár Álam uviedol, že jeho krajina urobí všetko, čo môže, aby pomohla BR OSN vyriešiť krízu.povedal novinárom.