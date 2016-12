Rok 2016 bol jedným z najúspešnejších v predaji bytov na Slovensku

Ilustračná forografia Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) – Výhodné hypotéky, dopyt vysoko prevyšujúci ponuku a zdražovanie nehnuteľností – tak vyzeral rok 2016 na slovenskom realitnom trhu. Potvrdzujú to realitné kancelárie, ktoré očakávajú v nasledujúcom roku zastavenie rastu cien starých bytov a spomalenie rýchlosti predaja nehnuteľností.Uplynulý rok označila riaditeľka realitnej kancelárie Daniela Danihel Rážová za jeden z najúspešnejších pre predaj realít za posledných osem rokov. „“ uviedla pre TASR.Poukázala však na to, že v druhej polovici roka sa ceny najmä starých bytov dostali na svoju hraničnú hodnotu a kupujúci svoje rozhodnutia mierne spomalili. „“ predpovedá Rážová.Ceny nových bytov sa podľa nej zvyšovali tiež, ale pomalším tempom. „“ upozornila Rážová s tým, že nehnuteľnosti by sa mali v budúcom roku predávať pomalšie ako tento rok.Filip Žoldák z realitnej kancelárie zdôraznil, že ponuka nehnuteľností v tomto roku zaznamenávala rekordné čísla. „“ priblížil.Najžiadanejšími lokalitami v Bratislave sú podľa Žoldáka druhý (Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice) a piaty (Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo) okres. „“ povedal. Najviac projektov a ohlásených nových etáp pribudlo tento rok v treťom okrese (Nové Mesto, Rača, Vajnory). Počet bytov, ktoré rozšírili ponuku, rastie už štvrtý kvartál za sebou.Žoldák vyčíslil, že cena rozostavaných bytov stúpla za posledných 18 mesiacov o približne 200 eur za m2 bez DPH, čo predstavuje nárast na úrovni asi 15 %. Priemerná cena dokončených bytov je pritom v porovnaní s rozostavanými vyššia o zhruba 300 eur za m2, výrazne ju však zvyšujú nepredané dokončené byty v Starom Meste. V ostatných mestských častiach, s výnimkou tretieho okresu, už rozostavané byty stoja viac ako dokončené.“ opísal Žoldák.