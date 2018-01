Rok 2017 bol najbezpečnejším v komerčnej osobnej leteckej doprave

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. januára (TASR) - Letecké spoločnosti nezaznamenali minulý rok žiadne úmrtie pri komerčnej osobnej doprave. Rok 2017 bol tak z tohto pohľadu najbezpečnejším rokom v civilnej leteckej doprave v histórii. Vyplýva to z údajov holandskej poradenskej firmy To70, ktorá sleduje pády lietadiel.povedal Adrian Young z To70, podľa ktorej vlani nedošlo k žiadnym úmrtiam v komerčných osobných lietadlách.Aj Aviation Safety Network, ktorá sleduje bezpečnosť v leteckej doprave, uviedla, že v roku 2017 nezomrel nikto pri komerčnej preprave cestujúcich, aj keď došlo k 10 haváriám, pri ktorých zahynulo 44 ľudí na palube a 35 osôb na zemi. Tie sa však týkali nákladnej leteckej dopravy a súkromných letov.Na porovnanie, predvlani, teda v roku 2016, došlo k 16 leteckým nehodám, pri ktorých zahynulo 303 ľudí.Najhoršou leteckou nehodou vlani bola januárová havária tureckého nákladného lietadla, ktoré spadlo na dedinu v Kirgizsku, keď sa snažilo pristáť na blízkom letisku v hustej hmle. Pri incidente zomrelo 35 ľudí na zemi a všetci štyria členovia posádky.Podľa Aviation Safety Network rok 2017 bol ". V ostatných dvoch desaťročiach neustále klesá počet úmrtí v komerčnej leteckej doprave na celom svete.Spojené štáty naposledy zaznamenali smrteľnú leteckú haváriu vo februári 2009, a to v prípade letu Colgan Air Flight 3407 v New Yorku, pri ktorej zahynulo všetkých 49 osôb na palube a jedna osoba na zemi.V roku 2016 zahynulo v Spojených štátoch 412 ľudí pri leteckých nehodách, ale ani jedna sa netýkala komerčnej prepravy cestujúcich.Posledná smrteľná letecká nehoda osobného lietadla bola havária v novembri 2016 v Medellíne v Kolumbii a k poslednej nehode komerčného osobného lietadla, pri ktorej zahynulo viac ako 100 osôb, došlo v októbri 2015 v Egypte.