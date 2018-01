Rok 2017 bol podľa Žigu pre Ministerstvo hospodárstva úspešný

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. januára (TASR) - Rok 2017 bol menej hektický ako rok predvlaňajší. Uviedol to pre TASR šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD).priblížil.zhodnotil.Tento problém bol podľa Žigu vyriešený jednak aj personálnymi zmenami na poste predsedu regulačného úradu.bilancoval. Do času zmien v zákone podľa jeho slov v zásade predsedal úradu a rade jeden človek.Zmenou zákona sa podľa neho dospelo k tomu, že kompetencia vymenovať predsedu ÚRSO išla na vládu a predsedu regulačnej rady ÚRSO menuje prezident SR. Dôvodom bolo podľa neho to, aby sa neopakovala tzv. ističová kauza.podčiarkol.spresnil.dodal Žiga.