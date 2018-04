Rok 2017 bol pre slovenskú chémiu zlomový, narástla o necelých 8 %

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. apríla (TASR) - Rast automobilového odvetvia na Slovensku ťahá so sebou aj slovenskú chémiu. Po štyroch rokoch medziročných poklesov nastal vlani obrat a tržby odvetvia chémie a farmácie sa medziročne zvýšili o necelých 8 %. Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR zaznamenal chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku v roku 2017 tržby vo výške 9,809 miliardy eur, oproti 9,103 miliardy eur v roku 2016. Priaznivý rastový trend pokračuje aj v tomto roku. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.komentoval vývoj odvetvia Karlubík.Ďalej poukázal na to, že úzkym miestom ďalšieho rozvoja sú zvyšujúce sa nároky na počty pracovníkov a rastúce mzdové a sociálne náklady na pracovnú silu. Problémom, ktorý trápi slovenské chemické podniky, je nedostatok pracovníkov na západnom Slovensku, spôsobený silnou podporou zahraničných investícií v tomto regióne.Slovenská chémia a farmácia ako celok zaznamenávala od roku 2013 klesajúci trend tržieb a až vlani zaznamenala obrat a rast. Vďačí za to predovšetkým naviazaniu chemických odvetví a pododvetví na automobilový priemysel a rastúcim cenám ropy. Chémia je citlivá na kolísanie cien ropy, nerovnomerný vývoj vo vnútri jednotlivých podnikov, rastúce daňové a odvodové zaťaženie a štrukturálne rozdielny vývoj jednotlivých odvetví. Zo zahraničných vplyvov je to tlak čínskeho chemického priemyslu, prísna legislatíva v EÚ a nepredvídateľné následky možnej obchodnej vojny USA s ďalšími krajinami. Odvetviu môžu chýbať aj pracovné sily.Výrobný program podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.