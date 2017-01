Moskva, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 5. januára (TASR) - Rok 2017 je v Ruskej federácii Rokom ekológie. Nariadenie o tom podpísal prezident Vladimir Putin presne pred rokom. Cieľom tohto nariadenia je upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku ekologického rozvoja Ruska, zachovania biologickej rozmanitosti a zaistenia ekologickej bezpečnosti krajiny.Prezident Putin podpísal 1. augusta 2015 nariadenie, že rok 2017 bude v Rusku aj Rokom osobitne chránených prírodných území. Toto rozhodnutie súvisí s oslavami 100. výročia založenia prvého z tamojších štátom chránených území. Ide o Barguzinské chránené územie, ktorého základy položili 11. januára 1916.Sergej Ivanov, dnes už bývalý vedúci kancelárie ruského prezidenta, po prvom zasadnutí organizačného výboru v apríli 2016 zdôraznil, že "ekológia v prvom rade ovplyvňuje kvalitu života ľudí i zdravie, preto konať treba už teraz". Internetový portál televíznej stanice Prvý kanál (1tv.ru) ďalej citoval Ivanovove slová o tom, že "bude potrebné zmeniť prístup obyvateľstva, orgánov moci, predstaviteľov hospodárstva aj v takej prozaickej veci, ako je ďalšie využitie komunálneho odpadu".Ivanov upozornil, že "v lepšom prípade sa odpad odváža na legálne skládky, respektíve do spaľovní, v horšom prípade ho vyhadzujú kde-kade". Ako ďalej uviedol, "je nevyhnutné pristúpiť k výstavbe moderných závodov na spracovanie komunálneho odpadu, v ktorých by sa mohla zároveň vyrábať elektrická energia a teplo". Dodal, že "také technológie už v Rusku majú".Environmentálny portál terra-viva.ru zdôraznil, že rokom 2017 sa budú niesť najmä dve témy - rozvoj systému chránených území a ekológia ako taká. V tomto roku nadobudne účinnosť viacero noviel zákonov ekologického zamerania. Týka sa to napríklad problematiky emisií či prístupnosti najmodernejších technológií, čo je zahrnuté do zákona o odpadoch.Minulý rok bol v Rusku Rokom ruského filmu, rok 2015 Rokom literatúry.