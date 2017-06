Rok po referende sa rétorika o brexite neposunula, tvrdí politologička

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. júna (TASR) - V otázke brexitu je podľa politologičky a profesorky na liverpoolskej univerzite Eriky Harrisovej pre Európsku úniu (EÚ) podstatné to, kto je britským premiérom.uviedla pre TASR v súvislosti so štvrtkovými parlamentnými voľbami v Británii.Podľa jej slov vládne v Británii ilúzia o dôležitosti krajiny pripravenej na rokovania s nepriateľmi, kde Británia má v rukách eso.vyhlásila.Zároveň upozornila na to, že následky pre Veľkú Britániu môžu viesť k ekonomickej recesii, ktorá sa rysuje už aj v súčasnosti, len sa o tom nehovorí.konštatovala.Politologička v súvislosti s politickou atmosférou v krajine neočakáva veľa dobrého, keďže opozícia sa zmieta skôr v ideologickom zápase s minulosťou ako v zápase o budúcnosť krajiny.uzavrela.