Rokenrolovú hviezdu Janis Joplin publikum milovalo, ale bola sama

Speváčka Janis Joplin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. augusta (TASR) - V cykle Music & Film uvedie bratislavské Kino Lumiére v stredu 23. augusta dokument Janis (2015) o prvej ženskej rokenrolovej hviezde a členke rokenrolovej siene slávy Janis Joplin. Filip ju zobrazuje nielen ako speváčku s nezameniteľným energickým hlasom, ale aj ako plaché dievča v súkromí. Zároveň obsahuje dosiaľ nezverejnené archívne zábery aj najväčšie hity speváčky.Dokument Janis, ktorý mal svetovú premiéru na MFF Benátky 2015, je dojímavým pohľadom na tragický život rokenrolovej hviezdy. Nakrútila ho na Oscara nominovaná Amy J. Berg. Na režisérku sa podľa slov Mira Ulmana v roku 2007 obrátili dediči Janis Joplin s nápadom nakrútiť film o kultovej speváčke: "Berg ako jej celoživotná fanúšička po tejto príležitosti hneď skočila."Režisérka vo filme využíva nielen archívne zábery a fotografie, ale aj doteraz nezverejnené zápisy z denníkov a korešpondenciu s rodičmi a priateľmi a výpovede príbuzných a najbližších priateľov Janis Joplin. Zobrazuje ju ako ženu, ktorá pôsobila na pódiu pred kapelou ako výbušná a plná energie, ale v súkromní bola plachá a zraniteľná."Problémom bolo zmapovať najmä prvé roky života Janis Joplin. Dokumentov o jej živote predtým, než sa dostala do žiary reflektorov, bolo veľmi málo," hovorí Ulman.K takým patria napríklad scéna, v ktorej Janis Joplin spieva vtedy ešte nevydanú slávnu pieseň Me and Bobby McGee pre hudobníkov z kapiel Grateful Dead a Band na turné Festival Express, obrazový záznam Janis v nahrávacom štúdiu, ako spieva Summertime, ktorý nakrútil jeden z najvýznamnejších režisérov nielen hudobných dokumentov D. A. Pennebaker, alebo audiozáznam jej triumfálneho koncertu v londýnskej Royal Albert Hall.Začiatok projekcie je o 20.30 h.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).