Rokovací týždeň sa začne už v pondelok, poslancov čakajú ďalšie návrhy

Bratislava 9. septembra (TASR) - Rokovací týždeň Národnej rady SR bude pokračovať v pondelok (11.9.) od 10.00 h, hoci pondelky nepatria k tradičným rokovacím dňom. Zvyčajne rokovacie týždne trvajú od utorka do piatka, najbližší piatok je však sviatok a voľno.V pondelok budú poslanci pokračovať v rokovaní o poslaneckých návrhoch. Medzi nimi je napríklad návrh, ktorým chce opozícia zriadiť v parlamente vyšetrovacie výbory. Ďalej viacero noviel Zákonníka práce či návrhy zmien v sociálnej oblasti. Dopoludnia hlasovať nebudú, v podvečernom hlasovaní potom rozhodnú o všetkých bodoch, ktoré prerokovali v piatok a dorokujú v pondelok. Je medzi nimi aj otázka uvoľnenia dlhovej brzdy.V utorok 12. septembra sa zákonodarcovia vrátia k vládnym právnym normám, ktoré si na tento deň dohodli. Ide o sériu návrhov z dielne ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) či zmeny z dielne ministra práce Jána Richtera (Smer-SD).Sólymos prináša napríklad novelu zákona o odpadoch, ktorá má odbremeniť menších podnikateľov a živnostníkov, alebo aj novelu, podľa ktorej budú musieť verejnoprávne médiá informovať ľudí o znečistenom ovzduší.Richter v novele zákona o sociálnych službách navrhuje upraviť viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a tiež to, aby jasle boli za určitých podmienok dostupné aj pre deti nepracujúcich rodičov. Novelou zákona o sociálnom poistení chce zas dosiahnuť, aby sa dôchodky na Slovensku zvyšovali o tzv. dôchodcovskú infláciu.Minister práce predkladá aj zmeny v zákone o nelegálnej práci, podľa ktorých neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne v lehote do siedmich dní sa už nemá považovať za nelegálne zamestnávanie.Na stredu 13. septembra si poslanci naplánovali poslanecké návrhy, ktoré majú definitívne schváliť. Je medzi nimi aj kritizovaná novela zákona o pamäti národa. Koalícia ňou chce dosiahnuť, aby súčasný šéf ústavu Ondrej Krajňák skončil v tejto funkcii 15. októbra 2017. Teda skôr, ako mu uplynie funkčné obdobie. Po novom má byť štatutárom Ústavu pamäti národa (ÚPN) správna rada ako kolektívny orgán, nielen samotný jej predseda. Podľa predkladateľov bude nový model riadenia efektívnejší a transparentný. Opozícia, ÚPN aj verejnosť považujú novelu za účelovú. Poslankyňa Mosta-Híd Edita Pfundtner svoj podpis z novely stiahla.Poslanci Smeru-SD a SNS navrhujú aj novelu, ktorou by účastníci národného boja za oslobodenie a vdovy a vdovci po týchto osobách mali dostávať vyššie príspevky. Na rad má prísť aj zákon, ktorý má dať vláde právo udeľovať Štátnu cenu Alexandra Dubčeka. Pôvodný návrh z dielne Smeru-SD sa však upravil a pribudla do neho ešte Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana, ktorú má udeľovať predseda parlamentu.