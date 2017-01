Rokovania malých a stredných nemocníc s VšZP smerujú k dohode

Na ilustračnej fotografii prezident Asociácie nemocníc Marián Petko Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. januára (TASR) - Rokovania malých a stredných nemocníc o nových zmluvných podmienkach so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) smerujú k dohode. Vyplýva to z vyjadrení prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Mariána Petka a šéfa poisťovne Miroslava Kočana po dnešnom rokovaní na pôde ministerstva zdravotníctva.Petko označil rokovanie za pozitívne. "" priblížil. Následne by mohlo dôjsť aj k dohode a podpisu dodatkov k zmluvám s najväčšou poisťovňou.Neštátne nemocnice potrebujú na tohtoročné zvýšenie platov zamestnancov asi 15 miliónov eur. Kočan ich požiadavky považuje za oprávnené. "" povedal.Štátna poisťovňa, ktorá musí pre vysokú stratu plniť ozdravný plán, pôvodne nemocniciam viac peňazí neponúkala. Napriek tomu, že sa črtá dohoda, týkať sa bude len prvého kvartálu 2017. "" skonštatoval Petko. Nemocnice naďalej poukazujú na to, že v zdravotníctve nie je dosť peňazí. ANS odhaduje, že na dofinancovanie rezortu treba minimálne sto miliónov eur." reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.