Rokovania o Cypre majú pokračovať na konci januára

Ženeva 12. januára (TASR) - Ministri zahraničných vecí Grécka, Turecka a Británie budú o bezpečnosti stále rozdeleného Cypru rokovať opäť 23. januára. V Ženeve o tom informoval šéf gréckej diplomacie Nikos Kotzias, podľa ktorého účastníci dnešného rokovania vydajú ešte vo večerných hodinách vyhlásenie.Bezpečnostní experti by mali do ďalšej januárovej schôdzky vypracovať správu o ozbrojených silách na Cypre, pričom by v nej nemali chýbať údaje o početnosti a výzbroji gréckych, ako aj tureckých jednotiek.Konferencia v Ženeve, ktorej cieľom je prekonanie viac ako 40 rokov trvajúceho rozdelenia Cypru, dnes večer pokračovala. V centre pozornosti boli otázky bezpečnosti.Na rokovaniach o zjednotení rozdeleného Cypru, ktorých sprostredkovateľom je OSN, sa zúčastňujú v Ženeve aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová.Grécko dalo vo švajčiarskom sídelnom meste OSN najavo, že systém troch kľúčových krajín (Grécko, Turecko, Británia) pre urovnanie cyperského problému považuje za prežitok a požaduje jeho nahradenie trilaterálnou zmluvou o priateľstve a spolupráci medzi Cyprom, Gréckom a Tureckom. Ankara však trvá na pokračovaní doterajšieho systému a ďalšom pobyte svojho armádneho kontingentu na ostrove.