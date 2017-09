Rokovania o dohode NAFTA vstúpili do druhého kola

Vlajky USA, Kanady a Mexika. Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. septembra (TASR) - V piatok (1.9.) sa začalo vo Washingtone druhé kolo rokovaní o revízii Severoamerickej dohody o zóne voľného obchodu medzi Spojenými štátmi, Kanadou a Mexikom. Do ekonomických dejín vstúpila pod skratkou NAFTA.Rokovania zaťažujú opakované neústupné výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa a mexickej vlády.Trump v prejavoch a na tlačovej konferencii zopakoval, že dohodu pokladá za jednu z najhorších, akú kedy USA podpísali. Označil ju za strašnú. Pohrozil, že dohodu vypovie, ak v nej nedôjde k podstatným zmenám v jej obsahu podľa predstáv Washingtonu.NAFTA sa vytvorila pred štvrťstoročím za prezidenta Georgea Busha staršieho. V jej súlade dochádza medzi jej troma účastníkmi k voľnej výmene tovarov a služieb.Pevný postoj zaujíma aj mexická vláda. Nechce ustúpiť americkému nátlaku. Na budúci rok prvého júla sa budú konať v krajine prezidentské voľby. Ľavicový populista Andrés Manuel López Obrador sa stal úspešným Trumpovým kritikom. Vystupuje ako strážca mexickej suverenity. Obrador v prieskumoch uchádzačov o prezidentský úrad vedie. Pre newyorský Wall Street Journal v piatok (1.9.) uviedol, že ak vyhrá a revidovaná dohoda by poškodzovala jeho krajinu, ihneď ju vypovie.Súčasný prezident Enrique Peňa Nieto sa neuchádza o post v novom funkčnom období. Je mimoriadne nepopulárny. Kladie sa mu za vinu, že v sporoch s Trumpom vystupoval slabošsky.Mexická vláda varovala Spojené štáty pred tým, aby dohodu NAFTA nerozvrátili. Tým by sa rokovania skončili. Mexický minister hospodárstva Ildefonso Guajardo oznámil, že sa pripravuje aj plán B, ktorý nepočíta s dohodou NAFTA. Mexiko hľadá kontakty s producentmi pšenice v Brazílii a v Austrálii. Mexiko je pre americký agrárny sektor aj významným odbytiskom sójových bôbov a kukurice a samozrejme pšenice.V Mexiku sa uvažuje, že NAFTA by mohla pokračovať len s Kanadou.V dôsledku veľkej závislosti Spojených štátov na mexickom agrárnom trhu minister poľnohospodárstva Sonny Perdue presvedčil svojho šéfa v Bielom dome, aby dohodu nevypovedal, ale začal o jej obsahu rokovať.Ani rokovania Washingtonu s Kanadou o revízii dohody nejdú podľa amerických predstáv. O Kanaďanoch Trump povedal, že sa ukazujú ako mimoriadne ťažký partner na rokovania.