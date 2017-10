Rokovania o novej českej vláde sa začnú v nedeľu

V piatok 20. októbra 2017 sa začali v Českej republike parlamentné voľby. Na snímke predseda hnutia ANO Andrej Babiš odpovedá na otázky novinárov počas brífingu po odvolení v českej obci Průhonice. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 22. októbra (TASR) - Tím, ktorý bude vyjednávať o budúcej českej vládnej koalícii, povedú za hnutie ANO členovia predsedníctva Jan Faltýnek, Radek Vondráček, Petr Vokřál, Richard Brabec a líder hnutia Andrej Babiš. Prvé stretnutia by sa mali uskutočniť už v nedeľu a v pondelok budú pokračovať. S odvolaním sa na vyjadrenie samotného Babiša, o tom v nedeľu informoval portál Novinky.cz.povedal Babiš po prvej povolebnej schôdzke predsedníctva. S kým sa predstavitelia ANO stretnú ako prvým, Babiš ale podľa portálu doposiaľ neprezradil.Babiš oznámil ešte v sobotu večer, po oznámení výsledkov volieb, v ktorých ANO zvíťazilo s obrovským náskokom, že chce viesť rozhovory so všetkými parlamentnými stranami. Ich lídrov pozval na rokovanie. Na otázku, či tak štartuje rokovania o podobe budúcej vládnej koalície, však Babiš odpovedal len, že chce teraz rokovať o podobe Poslaneckej snemovne a o tom, s kým by chcel utvoriť vládnu koalíciu, sa jednoznačne nevyjadril.Poprední predstavitelia hnutia ANO sa v priebehu povolebného večera vyjadrovali rôzne o tom, kto by mohol byť v novej vláde ich partnerom. Prvý podpredseda hnutia ANO Jaroslav Faltýnek by napríklad rád oslovil doterajších koaličných partnerov ANO a síce ČSSD a KDU-ČSL, ďalší však spoluprácu s nimi vylučovali. Poprední členovia ÁNO tiež odmietali koalíciu s hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD) či Komunistickou stranou Čiech a Moravy (KSČM).Hnutie ÁNO zvíťazilo v sobotu vo voľbách do Poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky s veľkým náskokom pred v poradí druhou Občianskou demokratickou stranou (ODS). ANO získalo takmer tridsať percent voličských hlasov a v Poslaneckej snemovni tak bude mať 78 kresiel.