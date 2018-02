Rokovania o obsadení funkcie predsedu katalánskej vlády pokračujú

Na snímke Carles Puigdemont Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Madrid 5. februára (TASR) - Delegácia Republikánskej ľavice Katalánska (ERC) sa v nedeľu v Bruseli stretla s katalánskym lídrom v exile Carlesom Puigdemontom, aby hľadali riešenie zo súčasnej krízy v regióne.Informoval o tom denník Le Figaro, ktorý sa odvolal na zdroje ERC. Tie uviedli, že cieľom rokovania bolo dospieť kPuigdemonta do úradu. Zdroj dodal, že rokovania napredujú a budú pokračovať aj v pondelok.Kríza v Katalánsku sa prehĺbila po tom, ako Puigdemont vzhľadom na zatykač vydaný v Španielsku nebol 30. januára uvedený do úradu predsedu katalánskej vlády. Hlasovanie o novom premiérovi bolo vtedy odložené na neurčito. Puigdemont však zostáva jediným kandidátom na uvedený post, hoci mu v prípade návratu do Španielska hrozí zatknutie.Prívrženci nezávislosti Katalánska, ktorí vo voľbách z 21. decembra 2017 získali v regionálnom parlamente väčšinu, počítali s tým, že Puigdemont sa ujme úradu predsedu vlády a bude doň uvedenýprostredníctvom telemostu z Bruselu.Španielsky ústavný súd však tento akt zakázal. Uvedenie premiéra do úradu, naplánované na 30. januára, potom katalánsky parlament odložil na neurčito.Táto situácia vyvolala v tábore secesionistov napätie a rozkol medzi tými, ktorí chcú Puigdemonta v úrade za každú cenu, a tými, ktorí v záujme ukončenia krízy preferujú hľadanie iného vhodného kandidáta na premiérsku funkciu.Prvý tábor tvoria poslanci zvolení za Puigdemontovu stranu Spoločne pre Katalánsko (JxCat) a malú Kandidátku ľudovej jednoty (CUP). Druhý tvorí práve frakcia ERC, ktorá však oficiálne stále podporuje Puigdemonta. Pokiaľ ide o počet poslancov v parlamente, sily oboch táborov sú vyrovnané.V dôsledku pokračujúcich snáh o odštiepenie sa Katalánska v podobe vyhláseniasa vláda v Madride svojím rozhodnutím z 27. októbra 2017 ujala správy nad týmto regiónom, zosadila Puigdemonta a jeho vládu, rozpustila parlament a vypísala na 21. decembra 2017 predčasné voľby do regionálneho parlamentu. Puigdemont pred súdnym vyšetrovaním ušiel do Belgicka, kde sa naďalej zdržiava. V prípade návratu do Španielska mu hrozí zatknutie a súdne vyšetrovanie.