Rokovania o predaji Niki by sa mali dokončiť v najbližších dňoch

Ilustračná snímka Foto: ntheair.hautetfort.com Foto: ntheair.hautetfort.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 27. decembra (TASR) - Insolvenčný správca aerolínií Niki očakáva ukončenie rokovaní o predaji firmy v priebehu niekoľkých dní.zdôraznil v stredu Lukas Flöther v tlačovej správe. Flöther verí, že v najbližších dňoch sa nájde riešenie.dodal Flötherov hovorca.Ten, kto získa aerolínie, bude musieť už od začiatku januára 2018 pokrývať náklady, ako sú napríklad platy rakúskych zamestnancov, uviedol Flöther. Mzdy za december, ktoré majú zamestnanci dostať do konca roka, sú zabezpečené.Podľa predchádzajúcich správ Flöther rokuje so štyrmi záujemcami o prevzatie spoločnosti Niki. Agentúra Reuters uviedla, že jedným zo záujemcov je britsko-španielsky koncern IAG, ku ktorému okrem spoločností British Airways a Iberia patria aj nízkonákladové aerolínie Vueling. Ďalšími záujemcami sú zakladateľ Niki a bývalý automobilový pretekár Niki Lauda a asi aj britská cestovná kancelária Thomas Cook so svojou dcérou Condor.