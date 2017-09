Rokovania o vytvorení nórskej koaličnej vlády sú v slepej uličke

Erna Solbergová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 28. septembra (TASR) - Rokovania o vytvorení novej nórskej koaličnej vlády sa dostali do slepej uličky.Menšia Kresťanská ľudová strana (KrF) sa v stredu večer rozhodla pre prerušenie rokovaní a oznámila, že už nechce pokračovať v rozhovoroch o svojej účasti v budúcej koaličnej vláde. Pre verejnoprávnu televíziu NRK to uviedla premiérka škandinávskej krajiny Erna Solbergová (56).Predsedníčka Konzervatívnej strany (Höyre), ktorá viedla do nedávnych parlamentných volieb menšinový kabinet s pravicovo populistickou Pokrokovou stranou (FrP) s podporou spomínanej KrF a liberálnej strany Venstre, sa netajila, že by chcela v tejto spolupráci pokračovať.Práve predstavitelia Venstre sa však ešte nerozhodli, či vstúpia do budúcej vlády.Kým v uplynulom období KrF a Venstre poskytli menšinovému kabinetu tichú podporu, v predvolebnej kampani signalizovali, že s populistami nechcú viac spolupracovať.Štyri strany, ktoré sčasti tvorili a sčasti rešpektovali existenciu doterajšej menšinovej vlády zvonku získali v 169-člennom nórskom parlamente (Stortingu) 89 poslaneckých kresiel, čo je viac ako potrebná väčšina 85 mandátov.