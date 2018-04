Rokovania s ANO si vie predstaviť viacero strán, ale bez Babiša

Český premiér v demisii Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 9. apríla (TASR) - Prípadná zmena osoby poverenej zostavením českej vlády by ovplynila postoj viacerých politických strán, ktoré sa nechceli akýmkoľvek spôsobom zapliesť do podpory vlády vedenej trestne stíhaným premiérom v demisii Andrejom Babišom (ANO).Okrem Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) a oboch extrémnych strán Sloboda a priama demokracia (SPD) a KSČM, ktoré s Babišom doteraz o vláde rokovali, by sa rokovaniam s ANO nebránili ani Občianska demokratická strana (ODS), ľudovci (KDU-ČSL), Starostovia a nezávislí (STAN) a sčasti ani Pirátska strana. Jediný, kto spoluprácu s hnutím ANO principiálne odmieta, je TOP 09, napísal v pondelok server iDNES.cz.uviedla pre iDNES.cz prvá podpredsedníčka tejto strany Alexandra Udženija. ANO a ODS by mali spolu 103 kresiel v 200-člennej Poslaneckej snemovni českého parlamentu.Babiš vôbec prvýkrát v pondelňajšom rozhovore pre Lidové noviny pripustil, že by rešpektoval, ak by český prezident Miloš Zeman po stroskotaní rokovaní o menšinovej koalícii ANO s ČSSD poveril zostavením vlády iného politika z hnutia ANO, napríklad súčasného podpredsedu vlády Richarda Brabca. So Zemanom bude Babiš rokovať v utorok večer, ešte predtým s poslaneckým klubom hnutia ANO.povedal šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.dodal Bělobrádek.uviedol šéf hnutia STAN Petr Gazdík.Akúkoľvek spoluprácu s ANO však odmieta TOP 09.povedal predseda TOP 09 Jiří Pospíšil.